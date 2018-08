City krenuo u obranu naslova: Dominantno je srušio Arsenal!

U posljednjoj utakmici prvog kola engleskog Premiershipa snage su odmjerili Arsenal i Manchester City, a aktualni prvaci srušili su londonski klub s 2:0 pogotcima Sterlinga i Bernarda te se čini kako treneru topnika Unaiju Emeryju slijedi teško razdoblje...

Opasno ispadaju Arsenalovi igrači po svojoj lijevoj strani, Walker neprestano radi probleme, a to je rezultiralo i prilikom za City u osmoj minuti, no Cech je zaustavio Walkerovu loptu, a minutu nakon još gore su visili topnici... Sterling je izvozao Mustafija te došao do odlične pozicije, no Cech opet brani!

U 14. minuti dobio je Sterling loptu na lijevoj strani, prvo pretrčao Bellerina, a potom s lakoćom prešao Guendouzija te s ruba šesnaesterca zabio prekrasan pogodak u Cechova vrata za 1:0 Cityja! Engleskom reprezentativcu ovo je pedeseti gol u Premiershipu!

Sedam minuta kasnije zaprijetio je napokon i Arsenal, Bellerin se odlično riješio svog čuvara te s desetak metara zapucao na gol, no Ederson je bio spreman, a City je onda pokrenuo kontru koja je završila udarcem Aguera koji je prošao pored gola.

Opet Sterling! U 25. minuti zapucao je na gol nakon što je prošao Maitland-Nilesa, no Cech je opet bio spreman.

U 28. minuti skinuo je Cech prekrasan slobodnjak, a lopta se onda odbila do Laportea koji s dva-tri metra udaljenosti puca na gol no iskusni Arsenalov vratar skida njegov zicer te zadržava topnike na minimalnom zaostatku!

Zaprijetio je na londonski gol i Mahrez, koji u 42. minuti s krila dolazi i puca, no njegova lopta prošla je pored gola.

Povukao je Arsenal kontru u 45. minuti te je lopta došla do Aubameyanga koji je zapucao iz daljine, no udarac je prošao pored gola te je njegova momčad s golom zaostatka otišla na predah.

Kakva bomba Aguera u 50. minuti! Mendy je zapucao, lopta se odbila, a na nju je naletio Aguero te opucao s dvadesetak metara, no njegov projektil otišao je malo pored gola!

Topnici pokazuju inicijativu u drugom dijelu, Aubameyang je namjestio loptuLacazetteu koji s ruba šesnaesterca puca, no njegov siloviti udarac odlazi malo pored vratnice...

U 63. minuti strašna pogreška Guendouzija ostavlja Aguera samog s golmanom, no Cech čudesnom obranom skida zicer!

Minutu kasnije ipak dolazi City do pogotka! Bernardo nevjerojatnom nepažnjom Arsenalovih braniča ostaje sam te s osam metara zakucava loptu u mrežu, 2:0 City!

U osamdesetoj minuti Lichtsteiner šalje opasan ubačaj koji nespretno dočekuje Özil te Arsenal ostaje bez pogotka...

Pet minuta kasnije Arsenal je opet jako loše iskoristio svoju priliku, a to ih je moglo koštati, jer je City odmah preuzeo momentum i došao u opasnu situaciju, no Mendyjev udarac blokiran je te je Cech odbijenu loptu s lakoćom uhvatio.

Bila je druga minuta sudačke nadoknade kad je Arsenal greškom Edersona došao do lopte, no Lacazette je loše zahvatio ubačaj te je lopta otišla daleko preko gola. Utakmica je završila bez daljnjih promjena rezultata!