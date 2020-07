City napravio 'špalir za redse': Nije obveza, ali zaslužili su to!

Javnost to očekuje, a oni su to i napravili. I to ne zato jer su morali, nego zato jer su svjesni da su 'redsi' to zaslužili'. Prvi konkurenti za naslov su zapljeskali Liverpoolu prije početka njihovog susreta na Etihadu

<p>Sedam kola prije kraja i razlika od 23 boda za naslov prvaka Engleske nakon 30 godina. <strong>Liverpoolovi </strong>su navijači napokon dočekali 'njihovu godinu'. I istrčali su na teren - doduše ne na <strong>Anfield</strong>, već na Etihad, stadion <strong>Manchester Cityja</strong> koji je ove godine žestoko izgubio korak u utrci za naslov prvaka. No, priznali su 'građani' častan poraz i odlučili zapljeskati prvacima u prepoznatljivom 'špaliru'.</p><p>- Nije obveza nego lijepa tradicija napraviti špalir i zapljeskati šampionima. Liverpool je to ove sezone 100% zaslužio i mi ćemo to učiniti. Kad Redsi istrče na naš travnjak, moji će igrati stati u špalir i pozdraviti ih, čestitati im pljeskom - rekao je trener Manchester Cityja <strong>Pep Guardiola</strong> i jedan od najboljih trenera svih vremena.</p><p>I stisnut će ruku <strong>Jurgenu Kloppu</strong>, svjestan je da ga je Nijemac ove godine nadmudrio. Sjajan potez i prekrasan fair play, a sljedeće godine tko zna što će biti. Iako 'redsi' neće proslaviti naslov pred punim Anfieldom, zasigurno je lijep osjećaj kad ti zaplješću nogometne veličine poput <strong>Kevina de Bruynea</strong>, spomenutog <strong>Guardiole</strong>, bivšeg člana <strong>Sterlinga </strong>itd.</p><p>Zaslužili su ovo 'redsi', a do kraja sezone mogu guštati u miru. A onda - sve kreće ispočetka...</p>