City oštećen kod Wolvesa koji su za vodstvo zabili - rukom...

Statistika kaže da branirtelj naslova engleskog prvaka u prosjeku sezonu završi na sedmom mjestu.

Dobro, to se sigurno neće dogiditi Manchester Ciytju, ali koliko će obrana naslova biti težak posao pokazala je današnja utakmica kod Wolverhamptona.

Završilo je 1:1, u sjajnoj, uzbudljivoj 'run and gun' utakmici, u kojoj su domaćini i te kako prijetili, a gosti su pogađali okvir gola i proslavili golmana Ruija Patricija.

Sergio Aguero u 21. je minuti pogodio vratnicu, odmah u 22. Sterling majstorski pucao, ali Patricio je skrenuo u gredu.

U 57. minuti Wolvesi su poveli: Joao Moutinho je asistirao, a Willy Boly zatresao mrežu... rukom! Čisto igranje rukom suci nisu vidjeli i pobornici VAR-a došli su na svoje.

