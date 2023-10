City pobijedio Brighton! Joško igrao, Kovačić ostao na klupi

Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol odigrao je čitav susret za Manchester City koji je 2-1 (2-0) domaćom pobjedom protiv Brighton and Hove Albiona u 9. kolu prekinuo niz od dva poraza u Premier ligi te stigao na vrh ljestvice.

City je nakon manje od 20 minuta stigao do prednosti 2-0 golovima Alvareza (7) i Haalanda (19), no u nastavku je Ansu Fati (73) smanjio na 2-1 da bi u sudačkoj nadoknadi gosti imali i igrača više zbog isključenja Akanjija, no domaći su ipak sačuvali pobjedu.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Mateo Kovačić ostao je na klupi Cityja.

City sada ima 21 bod, jedan više od drugog Liverpoola, trećeg Tottenham Hotspura i četvrtog Arsenala. Brighton je sedmi sa 16 bodova, koliko imaju i peti Newcastle United i šesta Aston Villa.

Ranije u subotu su nogometaši Liverpoola sa 2-0 (0-0) svladali gradskog rivala Evertona. Domaći su od 37. minute imali igrača više na terenu nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Young, a svoju dominaciju u drugom poluvremenu materijalizirali su tek iz kaznenog udarca u 75. minuti kojega je iskoristio Salah. Prethodno je lopta pogodila u ruku Keanea u kaznenom prostoru gostiju. Konačni rezultat iz protunapada postavio je Salah svojim drugim golom u sedmoj minuti nadoknade.