City potopio Arsenal, a Özil je pobjesnio i bacio rukavice...

Za razliku od većine klubova, u Arsenalu nije došlo do pozitivnog šoka nakon promjene trenera.

Nakon odlaska Unaija Emeryja s klupe, potopi i promašaji se nastavljaju, a najgori u nizu dogodio se upravo u proteklom, 17. kolu Premiershipa. Manchester City stigao je u London nakon poraza od Uniteda i potpuno razbio Arsenal 3-0.

Već u drugoj minuti bilo je jasno kako stvari neće baš ići kako su 'topnici' zamišljali. Kevin De Bruyne zabio je na asistenciju Gabriela Jesusa. Tek 13 minuta kasnije Raheem Sterling na asistenciju De Bruynea zabio je za 2-0.

Arsenal je nešto pokušavao, ali sve je to bilo nekonkretno, a sve su nade ugašene već u 40. minuti kada je De Bruyne nevjerojatnom raketom s ruba šesnaesterca probio Arsenalovu mrežu za 3-0.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U drugom poluvremenu privremeni trener Freddie Ljungberg htio je malo izmiješati stvari pa je izvukao Mesuta Özila i zamijenio ga Smith-Roweom, no nije uspio ništa osim - razbjesniti njemačkog veznjaka. Ljungberg ga je izvadio iz igre, a Mesut je pri šetnji do klupe ljutito napucao svoje rukavice nogom. Pomoćni trener Per Mertesacker išao ga je smiriti, no ovaj nije bio oduševljen...

Ranije je Tottenham svladao Wolvese 2-1 u posljednjim minutama utakmice, dok je Manchester United na Old Traffordu remizirao s Evertonom 1-1.