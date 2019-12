Cityjevi navijači poručili Pepu: Prodaj Gundogana i kupi Olma!

"Ova momčad (City, op.a) je toliko izvan forme u zadnje vrijeme, što se događa?! No, nije strašno dobiti ovakav gol, kakav volej!", napisao je jedan navijač Cityja na Twitteru nakon odličnog gola Danija Olma na ubačaj Kadziora.

- Kakav gol, sjajan volej! Netko možda krivi Brava? - upitao se još jedan navijač "građana" na društvenim mrežama, dok su neki Daniju već pripremili ugovor u Cityju.

- Dani je masterclass. Pep će ga dovesti na ljeto - siguran je jedan navijač engleske momčadi, a drugi već vidi trampu:

- Prodajte Gundoga, kupite Olma! - napisao je kratko.

Engleski su novinari bili blagi. Bez prevelike pompe, naglasili su u svojim naslovima hat-trick Jesusa i napisali kako je City pobijedio Dinamo.

- Hat-trick Jesusa i gol Fodena za pobjedu gostima u posljednjoj utakmici grupne faze Lige prvaka - napisao je Daily Mail.

- Hat-trick Jesusa za pobjedu Cityja - stoji na BBC-u

- Jesus zabio hat-trick u pobjedi u Ligi prvaka - kaže Mirror.

Čak niti gradski portal Manchester evening news nije bio oštar prema Dinamu.

Great finish with an over the shoulder volley, but awful defending. Anyone know the last time Bravo kept a clean sheet? #MCFC #UCL — Gareth Stachini (@stachini82) December 11, 2019

imo sell Gundo, buy Olmo. — MCFCVillain (@MCFCVillain) December 11, 2019

Dani Olmo masterclass so Pep signs him in the summer. My career mode is coming to life suiii — Joe ❼ (@McfcRichyV2) December 11, 2019

Welcome to Manchester City dani olmo — 🇫🇷B💸 (@mcfcBren) December 11, 2019

Some goal that



Great volley



I’ll bet somebody is blaming Bravo ? #mcfc — Lee Taylor (@mcfcman66) December 11, 2019