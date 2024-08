Cityju prvi trofej sezone! Pep se naljutio, Gvardiola slave: 'Nikog ne bih osim njega, nestvaran je'

Manchester City i Manchester United otvorili su sezonu utakmicom Community Shielda, odnosno engleskog superkupa. 'Građani' su u uzbudljivoj utakmici slavili tek nakon penala 8-7, a u regularnom dijelu bilo je 1-1. Naši Mateo Kovačić i Joško Gvardiol krenuli su u početnih 11, Kova je odigrao cijeli susret, a Gvardiol izašao prije penala.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:43 Gvardiol odlazi u Manchester City i postaje najskuplji stoper ikad | Video: 24sata/Video

Tragičari su kod Manchester Uniteda, pobjednika FA kupa, bili Sancho i Evans koji nisu realizirali udarce s bijele točke. Kod Cityja nije pogodio jedino Bernardo Silva, dok je Akanji pogodio ključni jedanaesterac za konačno slavlje.

Manchester City je time osvojio sedmi engleski Superkup u povijesti, dok je Manchester United i dalje rekorder, ima 21. naslov pobjednika Community Shielda. Sedamnaest puta je slavio Arsenal, a šesnaest puta Liverpool.

Community Shield - Manchester United v Manchester City | Foto: Toby Melville

Manchester United je poveo u 82. minuti. Bruno Fernandes je povukao polukontru, uposlio Garnacha, a argentinski nogometaš je ušao u suparnički šesnaesterac te je precizno pogodio s 12-13 metara za 1-0. United ipak nije izdržao do kraja i sačuvao gol prednosti, već je Manchester City izjednačio u 89. minuti.

Dobro je ubačenu loptu pratio Bernardo Silva koji se postavio ispred Pellistrija i glavom pogodio za 1-1. Odveo je taj pogodak City do jedanaesteraca i konačnog slavlja.

Još jednu fantastičnu utakmicu odigrali su hrvatski reprezentativci Mateo Kovačić i Joško Gvardiol, koji je posebno "letio" terenom. Pa je oduševio jednog navijača Liverpoola, ujedno i administratora stranice koja okuplja navijače Liverpoola.

Statistika City - United

Foto: Sofascore za 24sata

- Čovječe, Joško Gvardiol je jednostavno nestvaran. Radije bih potpisao njega nego ijednog drugog igrača na svijetu prošle sezone. Najbolji stoper/lijevi bočni kojeg sam ikada vidio. Može sve i svašta - napisao je navijač.

Pep se uzrujao prije utakmice

Novinare je prije utakmice zanimalo je li trener "građana" Pep Guardiola zabrinut zbog novih ulaganja Arsenala i Manchester Uniteda, na što je španjolski trener vrlo otvoreno odgovorio.

- United i Arsenal rade to već puno godina. Puno godina, ali to nikada nije vijest. To je vijest samo kada Manchester City troši novac. Brine me naravno što su se ionako jake momčadi pojačale. Sve to rade kako bi uzele krunu koja je naša već četiri godine - rekao je Guardiola.

FA Cup - Final - Manchester City v Manchester United | Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Ovog ljeta Manchester United je doveo Lennyja Yora za 62 milijuna eura i napadača Zirkzeea za 42 milijuna. S druge strane, Arsenal je potpisao Riccarda Calafiorija za 45 milijuna, dok je City doveo "samo" krilo Savinha i to za 25 milijuna eura.

Premier League 2024/2025 | Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

"Građani" brane naslov Premier lige iz prošle sezone, što im je šesti u posljednjih sedam sezona.