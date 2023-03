Član Skupštine Dinama Hanžel u istome je danu podnio dvije kaznene prijave i dvije tužbe

Bivši član Izvršnog odbora Dinama Nikola Hanžel (na fotografiji) putem Odvjetničkog društva Olujić, Pezić i partneri u jednom je danu podnio dvije kaznene prijave za nedozvoljenu uporabu osobnih podataka i dvije privatne tužbe za klevetu protiv Damira Zorića i Ivana Brlekovića.

Naime, član Skupštine Dinama Damir Zorić gostovao je 8. ožujka 2023. u emisiji Otvoreno koja se emitira izravno na prvom programu Hrvatske radiotelevizije.

- U sedmoj minuti emisije pred prisutnim voditeljem Mislavom Togonalom te gostima Karlom Ledinskim, Jurajem Čošićem i Ognjenom Naglićem protivno zakonu koristio je osobne podatke oštećenog Nikole Hanžela o kaznenom postupku koji se ranije vodio protiv njega na način da je izrekao: "Sada nakon cijelog raspleta događaja kada se u tom klubu odlučuje sa sedam glasova umjesto trinaest, šest nedostaje, sedmi, presudni glas je osoba koja je pravomoćno presuđena za gospodarski kriminal. Po sili zakona to ne može biti." - navodi se u kaznenoj prijavi protiv Zorića za nedozvoljenu uporabu osobnih podataka.

'Ništa od navedenog nije se odnosilo na oštećenika'

Potom je na izravno pitanje voditelja o kome se radi kazao: "Pa mogu reć, evo gospodin Nikola Hanžel iz Karlovca je osuđen u aferi Karlovačka banka, a Zakon o sportu i Zakon o trgovačkim društvima lijepo kaže tko i kada više ne može biti član Uprave kluba ili sportskog društva za natjecanje. Dakle taj čovjek donosi ovog časa ključne odluke za Dinamo...".

U obrazloženju prijave, Hanžel navodi da je član Skupštine Građanskog nogometnog kluba Dinamo te da je na sjednici Skupštine GNK Dinamo 11.03.2019. izabran za jednog od ukupno trinaest (13) članova Izvršnog odbora kluba. Na istoj je sjednici Skupštine GNK Dinamo za jednog od članova Izvršnog odbora izabran i Zorić.

Ne spori da je presudom Županijskog suda u Karlovcu od 23.05.2017. oglašen krivim zbog učina kaznenog djela pomaganje u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, koja je preinačena na dvije godine uvjetne kazne. Ova presuda postala je pravomoćna 14.12.2017. pa je dvogodišnji rok kušnje rok počeo teći 14.12.2017. te je istekao 14.12.2019. godine. Kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju pripada kaznenim djelima protiv gospodarstva.

- Odredbom članka 13. Zakona o sportu, koji je bio na snazi do 01.01.2023., precizno se navodilo koje osuđene osobe i za koja kaznena djela ne mogu sudjelovati u radu sportske udruge ili trgovačkog društva. Isto tako, precizno se navodilo da osobe kojima je izrečena bezuvjetna kazna zatvora ne mogu sudjelovati u radu sportske udruge ili trgovačkog društva. Ništa od navedenog nije se odnosilo na oštećenika. Naime njegova uvjetna osuda postala je pravomoćna 14.12.2017. godine te se nije odnosila niti na jedno kazneno djelo opisano u članku 13. Zakona o sportu. Novim Zakonom o sportu, koji je stupio na snagu 01.01.2023., u članku 111. istoga Zakona proširen je popis kaznenih djela, odnosno osoba koje su pravomoćno osuđene za ta kaznena djela, koje ne mogu sudjelovati u radu skupštine ili drugog tijela sportske udruge ili trgovačkog društva. Kao i u ranijem Zakonu o sportu ništa od navedenog u članku 111. sadašnjeg Zakona o sportu ne odnosi se na oštećenika. Dakle i po zakonu koji je bio na snazi do 01.01.2023. i po zakonu koji je na snazi od 01.01.2023. oštećenik je mogao i još uvijek može biti članom Izvršnog odbora i članom Skupštine GNK Dinamo - stoji u prijavi.

'GNK Dinamo nije trgovačko društvo'

Posebno se napominje kako je prema odredbama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji 14.12.2022. nastupila rehabilitacija za kazneno djelo za koje je oštećenik uvjetno osuđen 2017. godine. Zaključno se dodaje kako Zakon o trgovačkim društvima koji je spomenuo Zorić, uopće nije primjenjiv na konkretan slučaj jer GNK Dinamo nije trgovačko društvo nego udruga građana.

Istu inkriminaciju Hanžel navodi i u privatnoj tužbi protiv Zorića, ovoga puta zbog klevete, koju je isto odvjetničko društvo predalo Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Za gore navedenu tvrdnju, koje je Zorić kazao u spornoj emisiji, navodi se da ju je izrekao svjestan da je neistinita, i to s ciljem da naškodi časti i ugledu privatnog tužitelja.

- Tvrdnju koja može štetiti časti ili ugledu privatnog tužitelja znajući da je neistinita iznio je putem televizije zbog čega je ona postala pristupačna većem broju osoba - navodi se u tužbi.

Traži da se Zorića, nakon ocjene svih izvedenih dokaza na glavnoj raspravi, oglasi krivim za kazneno djelo klevete i osudi na novčanu kaznu od 500 dnevnih iznosa.

Tužio i Brlekovića

Hanžel tu nije stao već se "okomio" i na Ivana Brlekovića, također zbog tvrdnji izrečenih u jednoj televizijskoj emisiji, a ovoga puta to je bila emisija Sport nedjeljom emitirana u programu Sportske televizije 12. ožujka 2023.

- Pred prisutnim voditeljem Antom Brekom protivno zakonu koristio je osobne podatke oštećenog Nikole Hanžela o kaznenom postupku koji se ranije vodio protiv njega na način da je izrekao: "Jedan od tih sedam članova ili sedmi član je čovjek koji je suđen pravomoćno za gospodarski kriminal. Konkretno za kazneno djelo zlouporabe položaja u gospodarskom poslovanju. A to znači da je Zakon o sportu, koji je bio na snazi do 31.12.2022., u svezi sa člankom 239. Zakona o trgovačkim društvima, 2022. godine po sili zakona je njemu prestao mandat. Točka. Tu daljnje rasprave nema. Kad vam nešto prestane po sili zakona, onda se to ne može obnoviti na nekakav ne znam koji način osim po proceduri koja je ponovo propisana za imenovanje na takvu funkciju. Dakle ako se je promijenio Zakon o sportu, a je se, i od 01.01.2023. je novi Zakon o sportu. Onda da bi gospodin Hanžel…Jel se Hanžel zove ako se ne varam, mogao ponovno biti član izvršnog odbora, njega skupština ponovno treba imenovati" - stoji u kazenoj prijavi protiv Brlekovića za nedozvoljenu uporabu osobnih podataka.

U prosincu je nastupila rehabilitacija

U nastavku prijave navodi se da je Hanžel pravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu 14.12.2017. te da je rok provjeravanja istekao 14.12.2019. godine. Prema zakonu o sportu koji je tad bio na snazi, a i prema novome koji je stupio na snagu od 1.1.2023. Hanžel je mogao i još uvijek može biti članom Izvršnog odbora i članom Skupštine GNK Dinamo.

Osim toga, 14.12.2022. nastupila je rehabilitacija za kazneno djelo za koje je oštećenik uvjetno osuđen 2017. godine što znači da je danas neosuđivana osoba.

Ista inkriminacija uz istu argumentaciju navodi se i u privatnoj tužbi koju je Hanžel podnio protiv Brlekovića zbog klevete. Hanžel i za Brlekovića traži da ga se, nakon ocjene svih izvedenih dokaza na glavnoj raspravi, oglasi krivim za klevetu i osudi na novčanu kaznu od 599 dnevnih iznosa.

