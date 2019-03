Zubac i društvo sredili LeBrona i gurnuli ga daleko od playoffa

Clippersi su gazde Los Angelesa. Trećom uzastopnom pobjedom u gradskom su derbiju Lakersima nanijeli treći poraz zaredom pa LeBrona za još jedan veliki korak udaljili od play-offa. Lakersi su čak i vodili krajem trećem četvrtine, ali nije im pomogla ni povijesna večer Rajona Ronda (24-10-12 njegov je triple-double sa petom NBA momčadi čime je postao tek drugi u povijesti kojem je to uspjelo, uz Marka Jacksona), ni dobra LeBronova partija.

Foto: Richard Mackson

Lakersi su igrali bez Brandona Ingrama, a Danilo Gallinari (23p) i Lou Williams (21p) bili su najbolji kod 'gostiju'. Clippersi sve čvršće stoje u play-off zoni, a Lakersima (46.9 %) je nedostižan San Antonio (55.4 %) na osmom mjestu Zapada nego im tako izgleda i Sacramento (50.8 %) na devetom mjestu. Nakon 15 godina imat ćemo NBA doigravanje bez LeBrona Jamesa koji je u svakoj od zadnjih osam godina igrao finale.

Luda večer u Texasu

Foto: Soobum Im

Denver Nuggetsi i Nikola Jokić su nakon pet uzastopnih pobjeda ušli u seriju od tri poraza. Kod San Antonia su gubili 21 razlike pa serijom 23:6 došli do tri šuta za vodstvo, ali u zadnjih 16 sekundi utakmice nijedna od te tri lopte nije prošla kroz obruč teksaških Mamuza. Spursima je to treći trijumf zaredom, a nosili su ih oni od kojih se to najviše i očekuje: DeMar DeRozan (24/6/7) i LaMarcus Aldridge (22p, 9s).

New Orleans je sa po 30 poena Jruea Holidaya i Juliusa Randlea pobijedio na teškom gostovanju u Salt Lake Cityju (Pelicansima je to treća pobjeda u nizu), a Sacramento kod kuće sa 7 razlike riješio Knickse (Mario Hezonja nije igrao ni sekunde).

Sunsi dobili Buckse!

Foto: Mark J. Rebilas

Poraz New Yorka u Sacramentu znači da su Knicksi sada najgora momčad lige jer oni koji su to do jučer bili, Phoenix Suns, su nakon pobjede nad Lakersima jučer dobili i prvu momčad lige, Milwaukee Buckse! Igrač utakmice bio je Kelly Oubre (27 poena i 13 skokova), naš Dragan Bender je u 12 minuta zabilježio 3 skoka i 2 asistencije, bez poena, a Phoenix je tekmu prelomio serijom 14:5 u zadnjoj četvrtini. Arizona je u finišu sezone dočekala i pobjede svojih Sunsa.

D-Wade 'preskočio' MJ-a

Foto: Jasen Vinlove

U svom posljednjem NBA-plesu Dwyane Wade opet trpa sa sirenom i - ruši rekorde. Sinoć je bio najbolji igrač Heata sa 23 poena, 5 asistencija i 2 skoka u pobjedi nad Atlantom, a sa 2 bloka je preskočio najvećeg ikad, Michaela Jordana, te postao bek sa najviše blokova u NBA povijesti - 1052!

Inače, Luka Dončić i njegov Dallas doživjeli su totalno gaženje u Brooklynu. Netsi su u jednom trenutku imali i 44 poena razlike, a završilo je 127:88... 39 razlike za Brooklyn! Domaće je predvodio DeMarre Carroll, a kod Dallasa jedini koji su nešto odigrali bili su Dwight Powell i Dončić (premda uz jako loš šut, 6-16 tj. 38%).

Vince Carter je - čudo

Foto: Jasen Vinlove

Na istoj utakmici na kojoj je D-Wade preskočio Jordana po broju blokova, veliki Vince Carter preskočio je Reggieja Millera po broju postignutih poena te postao 10. strijelac u NBA povijesti. I ne samo to: Carter je vjerojatno najbolji 'dunker' u povijesti lige, ali sinoć je postao i šesti po broju ubačenih trica (preskočio Jamala Crawforda) u NBA povijesti, a svoj 21 poen postigao je sa - sedam ubačenih trica (od 11 pokušaja, vrhunskih 64%)! Carter je ušao s klupe, a sa 42 godine još uvijek i zakucava pa ako treba i tricama zadržava svoju momčad u životu koliko god je to moguće. Ovaj put, Heat i D-Wade bili su bolji za jedan poen.

Rezultati

LA Lakers-LA Clippers 105:113

Brooklyn-Dallas 127:88

Miami-Atlanta 114:113

San Antonio-Denver 104:103

Phoenix-Milwaukee 114:105

Utah-New Orleans 112:115

Sacramento-New York 115:108

Tablice

ZAPAD

1. Golden State 63 7471:7064 0.698 2. Denver 63 7060:6751 0.667 3. Oklahoma 63 7260:6986 0.619 4. Portland 63 7157:6930 0.619 5. Houston 63 7146:6999 0.603 6. Utah 63 6945:6731 0.571 7. LA Clippers 66 7532:7487 0.561 8. San Antonio 65 7273:7219 0.554 9. Sacramento 63 7175:7252 0.508 10. LA Lakers 64 7188:7291 0.469 11. Minnesota 63 7091:7104 0.460 12. New Orleans 66 7654:7592 0.455 13. Dallas 63 6800:6897 0.429 14. Memphis 65 6571:6741 0.385 15. Phoenix 65 6932:7548 0.215

ISTOK