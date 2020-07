Clippersi pobijedili, a Zubac napokon stigao u Orlando...

<p>Pripreme u<strong> Orlandu</strong> za nastavak NBA sezone su u punom jeku za nastavak sezone koji je rezerviran za 31. srpnja, no neke momčadi su i dalje poprilično oslabljene. Los Angeles Clippersi su jedni od glavnih kandidata za naslov, ali u Orlando su, uz Georgea i Leonarda, došli brojni veterani. </p><p>Montrezl Harrell, Lou Williams i Patrick Beverley napustili su Orlando zbog privatnih razloga i oni bi se ubrzo trebali vratiti. Landry Shamet je bio pozitivan na koronu te se i dalje nalazi u karanteni, a hrvatski košarkaš Ivica Zubac se napokon pojavio u Orlandu!</p><p>To je prvo nagovijestila njegova zaručnica Kristina Prišč koja je objavila njegove fotografije s prtljagom, a ubrzo se i on javio iz luksuznog Disney Worlda. </p><p>No još će morati malo pričekati prije nego se priključi treninzima svoje momčadi. Po pravilima NBA lige, Zubac prvo mora odraditi karantenu od četiri dana, a tek onda, ako bude negativan na koronu, smije se pridružiti Clippersima.</p><p>Njegovi suigrači su u Orlando stigli prije 3 tjedna, ali o hrvatskom centru nije bilo ni traga ni glasa. Zubac je prvu pripremnu utakmicu svoje momčadi gledao na TV-u, a sve je objavio na Instagramu. Nedavno je nagovijestio kako je pitanje vremena kad će se priključiti momčadi objavivši priču na Instagramu s emotikonima pješčanih satova. Možda je bio u izolaciji, ali sada je riješen taj misterij jer je Ivica u Orlandu.</p><p>On je na TV-u pratio novu pripremnu utakmicu Clippersa koji su pobijedili Washington 105-100. Paul George je bio na poštedi, a Kawhi Leonard je za 24 minute zabio svega šest koševa. Najbolji kod pobjednika bio je Patterson koji je ubacio 16 poena, a Hachimura je kod Wizardsa zabio 15.</p><p>Clippersi su jedni od glavnih kandidata za naslov, ali samo kada su u punom sastavu. Zasad im fali jako puno igrača, ali ono bi se svi trebali uskoro vratiti.</p><p>- Ovo je više od košarke. Momcima se puno toga događa u životima. Bilo da je riječ o obitelji, problemima sa djecom ili suprugom... Dajemo im slobodne dane zbog toga, što inače nitko ne primjećuje. Sada je situacija specifična. Donekle je to i dobro, jer navijači mogu vidjeti da su igrači obični ljudi, koji također imaju problema u životu - rekao je trener Doc Rivers</p><p>Hrvat se vratio u 'bubble', a sada se čekaju ostali.</p><p>Ivica je prošle godine potpisao četverogodišnji ugovor s Clippersima i bilo je jasno da kandidati za naslov ozbiljno računaju na njega. Postao je startni centar s prosjekom od 18 minuta po utakmici uz osam poena i 60 posto šuta za dva i 7,2 skoka. Sedam puta ostvario je double double i pokazao da je od velikog značaja za momčad Doca Riversa koja će se na završnici u Disney Worldu u Orlandu boriti za Larry O'Brien trofej. Nastavak počinje 31. srpnja, a Zupčevi Clippersi će odmah igrati protiv direktnih rivala za naslov. Lakersa i LeBrona Jamesa...</p>