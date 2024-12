Clippersi prošli dalje u NBA kupu, Zubac je bio solidan

Los Angeles Clippersi Ivice Zubca produljili su niz domaćih pobjeda na devet utakmica pobjedom 127-105 nad Portland Trail Blazersima u utorak navečer, a do pobjede ih je vodio Norman Powell s 30 koševa.

Pokretanje videa... 00:45 Govor Sesara uoči finala kvalifikacija | Video: Hrvatski košarkaški savez

James Harden je dodao 23 ubačaja uz sedam asistencija, Zubac je pobjedi svoje momčadi pridonio s osam koševa (šut iz igre 4/8), deset skokova, dvije asistencije i dvije blokade u 28:22 minute na terenu.

Kod Portlanda najbolji je bio Deandre Ayton sa 16 koševa, dok su Shaedon Sharpe i Deni Avdija dodali po 15.

U posljednjoj grupnoj utakmici NBA kupa za obje momčadi, Blazersi su porazom eliminirani iz nokaut runde, dok su Clippersi prošli dalje.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Činilo se da će Los Angeles rano pobjeći jer je poveo s dvoznamenkastom razlikom prije sredine prve četvrtine i vodio čak 12 razlike na početku treće četvrtine. Portland se sabrao i poveo nešto više od dvije minute u drugoj četvrtini.

Clippersi su vodili 63-58 na poluvremenu, a onda su u trećoj četvrtini napravili seriju 11-0 i poveli 83-70. Los Angeles je u posljednju dionicu ušao s prednošću 91-78.

Jordan Miller iz Clippersa ubacio je pet koševa u seriji 8-0 na početku zadnje četvrtine kada je Los Angeles povećao svoju prednost na 99-78 s preostalih 10:03 što nije ispuštao do kraja.

Denver Nuggets su kod kuće sa 119-115 pobijedili Golden State Warriorse nadoknadivši minus od 11 koševa, a Nikola Jokić zabio je 15 od svojih 38 koševa u zadnjoj četvrtini. u utorak navečer.Golden State osvojio je zapadnu skupinu C NBA kupa s omjerom pobjeda i poraza 3-1 i ide dalje u nokaut fazu. Denver je završio 2-2. Jokić je imao i 10 skokova, šest asistencija i pet ukradenih lopti. Michael Porter Jr. je ubacio 22 koša, a Aaron Gordon 15 koševa. Dario Šarić nije igrao za Denver. Warriorsima, koji su igrali bez Draymonda Greena (ozljeda lista), ovo je peti uzastopni poraz. Nisu im pomogla ni 24 poena i 11 asistencija Stephena Curryja. Partio ga je Jonathan Kuminga s 19 poena.

Foto: Isaiah J. Downing/REUTERS

Milwaukee Bucks su prolaz dalje osigurali četvrtom pobjedom u Istočnoj skupini B svladavši sinoć Detroit Pistonse sa 128-107. Giannis Antetokounmpo je skupio 28 poena, osam asistencija i sedam skokova za gostujući Milwaukeekoji će četvrtfinalnu utakmicu protiv Orlando Magica igrati kod kuće 10. prosinca.

New York Knicksi osvojili su Istočnu skupinu A NBA kupa nakon što su sinoć kod kuće sa 121-106 svladali Orlando Magic. Do pobjede ih je vodio Karl-Anthony Towns s 23 pogotka i 15 skokova. Josh Hart je dodao 11 koševa, 13 skokova i 10 asistencija za Knickse, koji su završili s 4-0 u skupini A i sljedeći će tjedan ugostiti prvaka Istočne skupine C Atlanta Hawksa u četvrtfinalnom dvoboju. Franz Wagner ubacio je 30 koševa, a Moritz Wagner 20 koševa i 12 skokova za Magic (3-1 u igri skupine A) koji su osigurali plasman u Wild-card Istočnu konferenciju. Orlando će sljedeći tjedan gostovati kod prvaka Istočne B skupine Milwaukee Bucksa.

Toronto Raptors su kod kuće sa 122-111 nadigrali Indiana Pacerse,a obje su momčadi ostale bez plasmana u nastavak NBA kupa. Toronto je završio grupnu utakmicu u NBA kupu rezultatom 1-3, a Indiana 0-4. Kod Toronta najbolji je bio Scottie Barnes s 35 poena, devet asistencija i šest skokova. Toronto je sredinom treće četvrtine vodio s čak 24 koša prednosti prije nego što je Indiana smanjila razliku na dva na 6:36 u četvrtoj četvrtini.

Plasman u četvrtfinale osigurali su Oklahoma City Thunder koji su sinoć kod kuće sa 133-106 bili bolji od Utah Jazza. Jalen Williams zabio je 28 poena, a Shai Gilgeous-Alexander 26 za Oklahoma City koji je završio s omjerom pobjeda i poraza 3-1 u fazi Zapadne B skupine. Jazz je završio bez pobjede na turniru i izgubio ukupno petu uzastopnu utakmicu.

Dallas Mavericksi su nadoknadili zaostatak od 15 poena u zadnjoj četvrtini i pobijedili gostujuće Memphis Grizzliese sa 121-116. Pobjedu im je osigurao Luka Dončić sa 37 poena i 12 skokova, a P.J. Washington je dodao 18 poena, osam skokova i sedam asistencija. Ključne trice u zadnjim minutama za Dallas je zabio Spencer Dinwiddie koji je završio sa 16 ubačaja. Dinwiddiejeva trica na 1:40 dovela je Mavse u vodstvo 113-111, a onda je zabio tricu i u sljedećem napadu. Ja Morant imao je rekord sezone od 31 poena za Grizzliese, kojima je prekinut njihov najbolji niz od šest pobjeda u sezoni. Grizzliesi i Mavericksi igrali su posljednju utakmicu grupne faze NBA kupa. S pobjedom, Mavsi su spremni doći do četvrtfinala Zapada.

Foto: Kevin Jairaj/REUTERS

Phoenix Suns su sa 104-93 na svom terenu svladali San Antonio Spurse, a Devin Booker je za pobjedničku momčad upisao 29 koševa, devet skokova i pet asistencija. Sunsi su pobijedili treći put u četiri utakmice iako su u drugom poluvremenu bili bez Kevina Duranta. Durant je uganuo lijevi gležanj u drugoj četvrtini i zabio 13 poena u 16 1/2 minuta prije odlaska. Svojim prvim košem na utakmici Booker je prešao brojku od 15.000 poena u karijeri. Večer je završio s brojkom 15.028 koševa. Sunsi, koji su u Zapadnoj skupini B imaju omjer pobjeda i poraza 3-1, ostali su u kombinaciji za četvrtfinale ali s wild cardom. Oklahoma City Thunder (3-1) osvojio je Skupinu zbog pobjede nad Sunsima.

Sacramento Kings su na svom terenu sa 120-111 bili bolji od Houston Rocketsa. Domantas Sabonis bio je najbolji strijelac Kingsa s 27 koševa, DeMar DeRozan je ubacio 13 od svojih 16 koševa u trećoj četvrtini. De'Aaron Fox dodao je 22 poena za Sacramento, koji je pobijedio prvi put u četiri utakmice NBA kupa. Jalen Green postigao je rekordnih 28 poena, a Alperen Sengun 24 za Houston, koji će 11. prosinca ugostiti Golden State u četvrtfinalnoj utakmici.

Philadelphia 76ers su na gostovanju sa 110-104 pobijedili Charlotte Hornetse. Paul George je ubacio 29 poena za Philadelphiju koja je slavila iako je ispustila prednost od čak 19 koševa u drugom poluvremenu. Brandon Miller je skupio 34 poena, a Nick Richards 22 poena i 14 skokova, ali su Hornetsi upisali šesti uzastopni poraz.

Cleveland Cavaliersi su nanijeli 15. uzastopni poraz Washington Wizardsima svladavši ih na svom terenu sa 118-87. Donovan Mitchell i Evan Mobley zabili su po 19 poena svaki za Cleveland koji ima najbolji omjer pobjeda i poraza NBA lige 19-3. Jordan Poole, Bub Carrington i Jonas Valanciunas zabili su po 13 poena za zadnjeplasirane Wizardse. Washington je jedan poraz udaljen od najgoreg omjera u povijesti franšize.