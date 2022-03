LA Clippersi opet su pokazali tko je gazda u gradu. Po sedmi put zaredom.

Momčad hrvatskog reprezentativca Ivice Zupca razmontirala je Lakerse 132-111 u gradskom derbiju te tako po četvrti put ove sezone slavila protiv mrskih gradskih rivala.

I jedni i drugi muče se ove sezone, no u puno većim problemima su Lakersi koji su upali u crnu. A iz nje ih ne uspijeva izvući niti LeBron James. S pet uzastopnih pobjeda LA Clippersi su došli do učinka 34-31 i čvrsto drže osmo mjesto koje ih vodi u play-in. No, igraju fantastično u posljednje vrijeme i šesto mjesto, koje drži Denver s 36-26, nije neuhvatljivo.

Devetoplasirani Lakersi su doživjeli četvrti uzastopni poraz i sa 27-35 nemaju sigurnu poziciju za ulazak u razigravanje za playoff u kojem će nastupiti klubovi koji će na kraju osnovnog dijela sezone biti plasirani od sedmog do desetog mjesta u obje konferencije.

Pobjednika je predvodio Reggie Jackson koji je zabio 36 koševa, a fantastičan je bio i Ivica Zubac. Hrvatski centar dominirao je pod košem u u potpunosti zasjenio protivnike u 24 minute koliko je proveo na parketu. Zabio je 19 koševa uz šut osam od 11 i bio je drugi najbolji strijelac svog kluba, a uz to je imao devet skokova, tri asistencije i dvije blokade. Bila je to Ivičina ponajbolja izvedba ove sezone. Bio je posebno motiviran protiv bivšeg kluba koji ga je šikanirao prije tri godine kada ga je preko noći poslao u Clipperse.

Ivica se u početku tražio, bio je član početne petorke, ali nije igrao puno. Nametnuo se Tyroneu Lueu u posljednje vrijeme, podignuo je razinu igre i to se vidi na njegovim izvedbama. A to je Clippersima došlo u pravi trenutak obzirom da su već duže vrijeme bez najboljih igrača Kawhija Leonarda i Paula Georgea. No, pokazali su da se i bez njih ne može, a tu bitnu ulogu ima timska igra.

Očajne Lakerse predvodio je LeBron James s 26 koševa i osam skokova. No, ne pomaže više ni on. U seriji su od četiri poraza i tonu sve dublje. Ako se nešto ne promijeni, ostat će i bez mjesta koje vodi u play-in. A to bi bio težak udarac za prvaka iz 2020. godine.

Ostali rezultati:

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 130-124

Boston Celtics - Memphis Grizzlies 120-107

Brooklyn Nets - Miami Heat 107-113

Toronto Raptors - Detroit Pistons 106-108

Dallas Mavericks - Golden State Warriors 122-113

San Antonio Spurs - Sacramento Kings 112-115