Čohar: Boto i Coppitelli imaju još vremena, a Čavlina si je onim istupom pucao u nogu

Murphyjev zakon glasi: ako išta može poći naopako, poći će. Upravo taj idiom možemo primijeniti na trenutačnu situaciju u Osijeku čija sezona nije mogla početi lošije, iako dno zaista može biti duboko. Međutim, jedan bod u pet prvenstvenih kola, začelje ljestvice (zajedno sa Slaven Belupom), ispadanje iz Europe od azerbajdžanske Zire i to nakon četiri promašena jedanaesterca u raspucavanju i odlazak dvojice najboljih igrača (Miereza i Nejašmića) - to je Osijekov start sezone.

Član uprave i direktor kluba Vlado Čohar u razgovoru za Sportske novosti priznao je da situacija nije dobra, ali ne vidi potrebu za dramatičnim rezovima.

- Svi mi koji volimo Osijek ne možemo biti zadovoljni, jer smo imali sasvim druga očekivanja. Kada smo u siječnju krenuli s Joseom Botom, koji je veliko nogometno ime, ni u ludilu nismo pomislili da ćemo već tako brzo imati deja vu prošle dvije sezone. Zaslužujemo da ljudi budu nezadovoljni i da nas kritiziraju, ali mislim da je NK Osijek izuzetno dobro organiziran klub, financijski stabilan i vjerujem da smo na pravom putu, da se možemo vratiti na pravi smjer te s nekoliko pobijediti vratiti vjeru jedni u druge - počeo je Čohar.

- Dugoročno vjerujemo da će ovo donijeti pozitivan rezultat. Također, za razliku od prošlih sezona ne želimo olako trošiti ljude, jer se pokazalo da sve te promjene i pogreške nisu donijele ništa novo. Vjerujemo da je ovo dobar odabir na početku novog četverogodišnjeg ciklusa, iako je tajming za izgovoriti tu rečenicu loš. No, prvenstvo ima 36 kola i svatko zaslužuje više vremena i podrške da bi mu se moglo suditi - objasnio je svoje viđenje valorizacije rada Bota i Copitellija, ali i poslao određenu poruku.

- Kada se dogode promjene u momčadi, lako je da ti se dogodi ovo što se nama događa. Nije poželjno, ali je lako. Ne tako davno ista ta javnost je glorificirala Josea, jer je prije početka priprema doveo šest novih igrača i stožer i nitko nije govorio da je to greška. No, ono što se dogodilo odlaskom Miereza zaista je poremetilo filozofiju momčadi... Pustit ćemo da vidimo kako će se odraditi sljedeće utakmice, pa ćemo onda raditi nekakav rezime i to ne stihijski, jer na kraju sve ovisi o tome dobivaju li se utakmice ili ne. Ako se ne dobivaju, zna se koja je procedura - znakovito kaže Čohar.

Što se tiče medijskog istupa Nikole Čavline, koji je rekao da on nije 'neki klinac kojem se zviždi', Čohar o njemu nema pozitivno mišljenje.

- To je u domeni sportskog direktora, a mislim da je to katastrofa. No, puno veći problem za tog mladog dečka bit će povratak u svlačionicu nego na koji način će sportski direktor prema njemu administrativno pristupiti. Kolokvijalno, ozbiljno si je pucao u koljena - zaključio je direktor kluba koji je ljetos s predsjednikom Ferencom Sakaljem i Valentinom Koprivnjak dobio novi četverogodišnji mandat.

Osijek nakon reprezentativne stanke igra protiv Slaven Belupa doma 15. rujna, a tri dana nakon ide u goste Varteksu u Kupu.