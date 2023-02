Čolak: Na televiziji sam vidio da ne idem na Svjetsko prvenstvo u Katar. Dalić me nije ni nazvao

Antonio Čolak je pred Svjetsko prvenstvo u Kataru bio u najboljoj formi od svih hrvatskih napadača. Igrao je na vrhuncu, do tada zabio čak 15 golova u 25 utakmica za Rangerse, no za njega nije bilo mjesta na popisu za Mundijal. Ispred njega bili su Andrej Kramarić, Marko Livaja, Bruno Petković i Ante Budimir. Obzirom da je Hrvatska osvojila broncu, ne može se reći da je Dalić pogriješio.

Čolak je trpao kao na traci na početku sezone, no došla je ozljeda i upao je u krizu iz koje nikako ne može izaći. Gol nije zabio od kraja listopada, a ispao je i iz prvih 11. Nekoliko puta je bio izvan sastava, dok je u posljednjih nekoliko utakmica dobio tek siću na terenu.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo završilo je prije mjesec i pol, a Čolak se konačno oglasio o svemu. Ogorčen je na izbornika Zlatka Dalića jer ga nije niti nazvao i rekao mu da neće ići na Mundijal.

- Nije me ni nazvao. Saznao sam televizijskom prijenosu da nisam na popisu. No, ne želim to više komentirati, to je prošlost - rekao je Čolak za Scottish Sun.

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

Ipak, nikome nije ništa zamjerio. Gledao je sve utakmice 'vatrenih' i bodrio ih.

- Bio sam jako sretan zbog Hrvatske, zbog onoga što smo postigli. Osvojiti još jednu medalju je nevjerojatan uspjeh. Nadam se da ću u budućnosti i sam biti dio toga, a to će to zavisiti od mojih nastupa - poželio je napadač Rangersa.

Nije ga bilo u Katru, ali dotaknuo je medalju od klupskog suigrača Borne Barišića.

- Uzeo sam njegovu medalju i pogledao je, prilično je teška bila. Slušao sam njegova priče i dobio prave insajderske informacije kako je bilo.

Najčitaniji članci