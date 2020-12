Dinamo je prilično uspješno odradio jesenski dio sezone, iako su do kraja kalendarske godine pred "modrima" još dvije utakmice. Prva već danas u osmini finala Kupa protiv Rudeša, dok u subotu u Maksimir stiže Varaždin. Dvije pobjede donijele bi dodatan osmijeh na lice stručnog stožera Dinama koji je već u aktivnoj potrazi za pojačanjima.

Jasno je, Dinamo se želi dodatno ojačati ove zime kako bi u veljači Zagrepčani nastavili svoj pohod na novi naslov prvaka, ali i napravili korak više na europskoj sceni. Hrvatski prvak je u nokaut fazi Europske lige izvukao Krasnodar, a u taj ogled Zoran Mamić planira ući i s nekoliko novih igračkih aduta.

Dinamo je u Bugarskoj pronašao "igrača za budućnost", napadača Levskog Nigela Roberthu (22), no i Zoran Mamić je najavio kako je to igrač koji prvo treba proći aklimatizaciju na novu sredinu, a onda (ako ga doista dovedu) postati nova napadačka opcija "modrih". Riječ je o bivšem igraču mlađih selekcija Nizozemske koji sada čeka prvi nastup za seniorsku vrstu Curacaoa.

No, jučer smo u večernjim satima dobili dva zanimljiva telefonska poziva iz Grčke, tamošnje novinare zanima dovodi li Dinamo već u siječnju Antonija Čolaka. Priča je doista zanimljiva, Čolak se za sada nije najbolje snašao u PAOK-u, tamo je u 14 nastupa zabio tek jedan gol, a u posljednjih pet prvenstvenih dvoboja skupio je tek 41 minutu.

Antonio Čolak polako pada u drugi plan kod trenera Pabla Garcije, udarni napadač urugvajskog trenera je 23-godišnji Poljak Karol Swiderski. Grčki nas novinari uvjeravaju kako je Dinamo već započeo kontakte s PAOK-om, te kako bi Čolaka već u siječnju voljeli dovesti na posudbu. Ništa još nije konkretno dogovoreno, ali gdje ima dima ima i vatre.

A Dinamo se, očito, želi pojačati i u obrambenim redovima, točnije na poziciji lijevog beka. Još nije potpuno jasna situacija s mladim Joškom Gvardiolom, ne zna se hoće li u Maksimiru ostati tek do zime ili sve do ljeta (što je trenutačno izglednije), no Zoran Mamić u svom bi kadru volio vidjeti još jedno rješenje na bekovskoj poziciji.

Kolumbijski mediji već danima špekuliraju o potencijalnom odlasku 23-godišnjeg Alvara Angula u Dinamo. Alvaro Angulo je lijevi bek tamošnjeg prvoligaša Rionegro Águile, prema Transfermarktu vrijedi 475 tisuća eura, a iza sebe ima jedan nastup za U-23 reprezentaciju. Je li kolumbijski mediji znaju nešto više ili "pucaju u prazno" vidjet ćemo sljedećih dana.