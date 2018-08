Connors izgrdio 'mlađariju': Za 3,5 milijuna igrao bih i u Sahari

U ponedjeljak je započelo 138. izdanje teniskog turnira US Open, a ono što ga je do sada obilježilo, definitivno su visoke temperature i vlažnost, na što su se požalili i brojni tenisači te tenisačice.

Ipak, legendarni američki tenisač Jimmy Connors (67) smatra da za to nemaju razloga pa ih je odlučio dobro izgrditi na društvenim mrežama.

Bivši tenisač i trener Novaka Đokovića Boris Becker objavio je na Twitteru sliku s ovogodišnjeg turnira uz opis 'Danas je bilo užasno vruće... vreo/vlažan dan na US Openu', a Connor se na to nadovezao:

- Bilo je vruće? Da imam priliku osvojiti 3,5 milijuna dolara igrao bih i u podne u Sahari. Dobra kondicija dio je ove igre - izađite na teren i dajte sve od sebe - sretno!

