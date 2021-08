Otkako je prije mjesec dana po drugi put zaredom izgubio od Dustina Poiriera, Conoru McGregoru kao da su se pobrkali lončići u glavi. Odmah nakon poraza, dok su ga sa slomljenom nogom vodili prema bolnici, njegov jezik nije stao mljeti. Vrijeđao je Poiriera te njegovoj supruzi rekao da je ku*va. Nije birao sredstva svome verbalnom ratu.

No, nije ni tu stao. Prešao je svaku granicu nakon što je na društvenim mrežama prozvao i Poirierovu petogodišnju kći, a sada se vratio na svog zakletog prijatelja Khabiba Nurmagomedova. Dagestanac je već neko vrijeme u mirovini, a Irac nikako da prihvati onaj težak poraz koji mu je zadao prije tri godine. Svako malo ga proziva, a sada se u trenutku ludila dohvatio i njegove djece.

Khabib je u podcastu rekao kako samo zli ljudi vrijeđaju tuđu obitelj i vjeru. Mnogi su shvatili da se to odnosi na Conora koji je uoči i nakon njihove borbe vrijeđao Nurmagomedova i njegovu obitelj. McGregor se osjetio prozvanim pa je opet iskoristio Twitter za svoje obračune.

- Želim pojesti njegovu djecu!!! Kad ih je zadnji put vidio? Suprugu? Majku? Mogao bi za promjenu malo vremena provesti s djecom i obitelji, a ne stalno pričati o meni. Barem prije nego što se negdje idući put spotakneš. Onda nećeš imati sreće koliko prvi put - poručio mu je Irac.

Baš kao i u slučaju Poirierove kćerke, netko je očito prenio Conoru da je pretjerao i da je izgubio razum pa je nakon nekog vremena izbrisao objavu. No, na njegovu nesreću, internetska prostranstva sve pamte.

Conor je odavno prešao prag zdravog razuma, no to se ne tiče i Dane White. Svjestan je da mu Irac sa svojim dugim jezikom donosi veliku zaradu pa će mu dati novu šansu. Uskoro bi tako mogli gledati i četvrtu borbu između njega i Dustina Poiriera, a ne sumnjamo kako će McGregor do tada opet koji put iskočiti u centar pozornosti.