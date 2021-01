Jedan od ta dva sata navodno je Jacob&Co's Astronomia Tourbillon Baguette procijenjen na 1.3 milijuna dolara.\u00a0

Prema navodima proizvo\u0111a\u010da sat u pozadini sadr\u017ei 342 baguette rezana dijamanta\u00a0i 80 dijamanata na dr\u017ea\u010dima za remen. Kazaljke sadr\u017ee 133 trokutasto rezana bijela dijamanta od ukupno 16.8 karata.\u00a0

No, to nije sve. Mc Gregor je tako\u0111er 'pljunuo' na jo\u0161 jedan komad iz kolekcije Jacob&Co koji sadr\u017ei jedan eksplicitan detalj.\u00a0The Sun tvrdi da se pritiskom na tipku na satu pojavljuje skrivena 'seks scena'. Iz tvrtke Jacob&Co potvrdili su da je borac sat platio nevjerojatnih 2.7 milijuna dolara.\u00a0

McGregor se vra\u0107a u Oktogon protiv Dustina Poiriera kao dio UFC 257 glavne borbe koja \u0107e se odr\u017eati u Abu Dhabiju.



Irac \u0107e poku\u0161ati ponoviti pobjedu nad svojim rivalom iz 2014. godine.\u00a0

- Svi\u0111a mi se Dustin. Mislim da je dobar borac, \u010dak i izvrstan. Me\u0111utim, izvrsno je i dalje mnogo razina ispod mene. Nokautirat \u0107u Dustina unutar 60 sekundi - izjavio je Irac.

Predsjednik UFC-a Dana White vjeruje kako se pravi McGregor vratio te da borbu shva\u0107a ozbiljno.

- Ne postoji ni\u0161ta uzbudljivije ili vi\u0161e zabavno od motiviranog Conora kad je poslo\u017een u glavi. Mo\u017eete jasno vidjeti kada je, a kada nije. A trenutno je poslo\u017een. Kada bi se ne\u0161to dogodilo Dustinu Poirieru, njega ne bi bilo briga koga drugog mu po\u0161aljemo u ring. Pitao bi: koga ima\u0161? Tko je spreman? Tko \u0107e se pojaviti u subotu? Taj Conor nam se vratio - objasnio je White za ESPN.\u00a0

Dana je tako\u0111er potvrdio kako je ra\u0161\u010distio problem s McGregorom nakon pro\u0161logodi\u0161nje sva\u0111e oko Ir\u010devog sljede\u0107eg protivnika.

White je tada bio\u00a0zbilja uzrujan nakon javnog prepucavanja u koje je bio uvu\u010den i Diego Sanchez, ali su se od tada\u00a0tenzije smirile.\u00a0