Conor McGregor i Dustin Poirier neće se boriti 10. lipnja! Barem je tako u naletu bijesa i psovki "objavio" Irac na Twitteru nakon svađe koja je izbila zbog donacije od 500.000 eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Gotov si, seljačino. Zašto mičeš ušima? Ti je*ena seljačino mrtvog mozga. Pola milijuna dolara bez jasnog plana. Kako da ne, budalo. Vjerojatno baš i ne znaš s novcem. Borba otpada. Borit ću se s nekim drugim. Sretno s tvojim starim ugovorom - napisao je McGregor pa nadodao:

- Moj tim pazi na to da svaka donacija bude smislena, svi znaju da sam darežljiv. Mozgom ćeš platiti ovaj pokušaj da okaljaš moje ime. Kujo. Mala kujo.

McGregor je, naime, prije njihovog revanša u siječnju dao obećanje da će Poirierovoj zakladi "The Good Fight" uplatiti spomenutih pola milijuna dolara. Na donaciji se Ircu zahvalila čak i Poirierova supruga Jolie, ali taj novac očito nije stigao na adresu zbog čega je Poirier i prozvao Irca koji se sada ražestio i, evo, odustao od borbe koja je trebala biti glavni spektakl na UFC-u 264.

- Zahvalili smo mu se jer nas je njegov tim kontaktirao u tjednu borbe kako bi pokrenuli čitav postupak, ali nas ignoriraju u posljednja dva mjeseca nakon meča. Moja zaklada od tada ih je kontaktirala tri puta, ali odgovor nismo dobili. Već smo prešli preko toga i nastavili dalje! Uskoro ćemo objaviti naš sljedeći veliki cilj - napisao je Poirier na što mu je McGregor odgovorio:

- Donacija, a ne dug. Čekali smo planove koji bi nam rekli što će se točno dogoditi s tim novcem, a iste nismo nikad dobili. To radim sa svim donacijama. Moram točno znati gdje će otići svaki dio uplate. Inače ta lova nestane. To je, nažalost, slučaj s puno ovakvih zaklada. Izabrao si McGregora prije nego pojas i to pokazuje da sam bio u pravu.