Conorov idealni borac: Moja ruka, Cro Copov high kick...

Desna noga bolnica, lijeva noga groblje. Tim riječima Mirko Filipović (45) opisao je svoje najjače oružje high kick, koji je brojne borce poslao u zemlju snova.

Još nitko nije toliko isklesao taj udarac kao naš borac, a to mu je postalo i zaštitni znak. Zbog toga, ali i svega što je napravio u karijeri, ušao je u povijest borilačkih sportova, a njegov legendarni high kick se i dan danas spominje. Brojni borci su nekoliko puta istaknuli da bi dali sve za taj udarac, a počast Mirku sada je dao i irski borac Conor McGregor (31)

UFC borac je na Twitteru sastavio svog idealnog borca. Ne bi to bio Conor da sebe nije stavio u prvi plan, ali za najbolji high kick, proglasio je onaj Cro Copov.

- Conorova lijeva ruka. Andersonov prednji udarac nogom. Rondina poluga na ruci. Hendova bomba. Cro Copov high kick. Jonovi bočni udarci nogom u koljena koja stalno ponavlja i zapravo su jedina stvar koju čini u ovoj fazi? I ono Khabibovo omotavanje oko nogu koje podsjeća na malu sirenu. Kakav sport! Tko je najveći, to već znate - napisao je Irac na Twitteru, ali ubrzo je isti status i obrisao iz neobjašnjivih razloga.

Mirko Filipović baš i nije ljubitelj Conora McGregora. Kao i mnogima, iritantno mu je Irčevo ponašanje.

- Pa njega bih prebio sa litrom Stocka u sebi, bez problema. Ne volim to kreveljenje, stalno what a fuck i ta žvakaća... Stalno mu je ta žvakaća u ustima, prizeman mi je njegov trash talk iako poštujem kako se probio iz siromaštva i kakvu je priču napravio, on to baš ima u sebi, ne glumi, ali meni je to kreveljenje iskreno - poručio je Mirko nedavno.

Ipak, Conor mu je odao počast. I to s pravom. Jer riječ je o najjačem high kicku u povijesti...