Conte: Pričate piz...ije! Sanchez je bio ozlijeđen, a ne 'na ledu'

<p>Čak i kad mu momčad bez tri-četiri najbolja igrača 'asfaltira' protivnika sa 6-0, čak i kad kad press-konferencije nakon utakmice nisu licem u lice nego mu glasnogovornik čita pitanja, <strong>Antonio Conte</strong> nađe razlog da digne tenzije, prevali psovku, napravi barem mali rusvaj...</p><p><strong>VIDEO: DOSTA JE 'LUDOG' INTERA, JA DONOSIM MIR</strong></p><p>Inter je davljenicu Bresciju u srijedu dočekao bez našeg <b>Brozovića</b> (oporavljenik, za svaki slučaj sjedio na klupi), bez kartoniranog <strong>Škriniara</strong>, bez ozlijeđenog <strong>Sensija</strong>, a <strong>Lukaku</strong> i <strong>Eriksen</strong> dobili su predah pa odigrali smo zadnjih 20-ak minuta.</p><p>'Streljana' je krenula u petoj, a završila u 88. minuti. <strong>Young, Sanchez, D'Ambrosio, Gagliardini, Eriksen</strong> i <strong>Candreva</strong>: 6-0. Posebno je impresivan bio čileanski majstor na posudbi iz Man Uniteda, napokon oporavljeni Alexis Sanchez.</p><p>Došao je u Inter van natjecateljske forme, gotovo odmah se ozlijedio, skoro cijelu sezonu oporavljao, kad god je zdrav igra, a nakon utakmice kolega s portala <strong><a href="https://www.fcinternews.it/">FC Inter News</a></strong> 'usudio' se pitati 'Hoće li sada Alexis imati veću minutažu'?</p><p>- Veću minutažu? Pa čovjek je ozlijeđen tri četvrtine sezone. Doveli smo ga jer je klasa, čak i dok je lovio formu u tome smo mu pomagali tako što je uz posebne treninge ulazio makar s klupe. Od nastavka sezone igra na ama baš svakoj utakmici i meni sleti pitanje o njegovoj minutaži? Smiješno... Smiješno mi je kad čujem takve 'pizdarije' - okretao je Conte očima.</p><p>- Ne, ne znam no hoću li ga imati do kraja sezone, naša i Unitedova uprava to moraju riješiti. Normalno da sam jedva dočekao da igrač kojeg sam ja želio napokon bude spreman i zdrav. Pa ja skoro cijelu sezonu igram s dva napadača, <strong>Lukaku</strong> i <strong>Lautaro</strong>, plus <strong>Esposito</strong> koji je neki dan napunio 18 godina, koji je toliko mlad da prošle sezone nije igrao ni za juniore nego kadete. I čovjek mi postavi pitanje 'Hoće li Alexis sada dobiti više prostora'? Hoće, kao što ga je stalno imao: dok je bio zdrav! - završio je Conte svoj mali dramulet, jednu od klasičnih predstava kroz koje traži vanjske neprijatelje jer bez njih valjda ne može funkcionirati. To mu je duševna hrana.</p><p>Inače, FC Inter News je portal čiji je svaki novinar veliki navijač Intera i koji živi - samo od Intera, objavljujući i prenoseći ama baš svako slovo vezano uz sadašnje, bivše i potencijalno buduće Interove igrače, trenere, predsjednike, direktore, liječnike...</p>