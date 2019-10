Conte: Skomina, na tvom dresu piše respekt, a nisi ga pokazao!

Opet 'Uefalona'? Ako pitate Antonija Contea, milijune navijača Intera i talijanske medije, apsolutno - da. U još jednoj utakmici Lige prvaka suđenje je išlo na ruku Barceloni!

Inter je na Nou Campu izgubio 1-2, ali dominirao je gotovo sat vremena, poveo već u trećoj (strijelac: Lautaro Martinez), imao tri stoposotne šanse, vodio do 58. minute, a minutu i pol prije prvog gola Katalonaca (fantastični volej Luisa Suareza koji je zabio i drugi, Barcine pobjede vrijedan gol) slovenski sudac Damir Skomina ne da nije sudio penal na Stefanu Sensiju nego se nije udostojio ni baciti oko na VAR.

Foto: ALBERT GEA

Dok je Ivan Rakitić (opet) cijelu utakmicu prosjedio na Barcinoj klupi, Marcelo Brozović je (opet) sjajno dirigirao Crno-plavim orkestrom.

Conteu je Skomina zbog protestiranja pokazao žuti karton, a fenomenalni talijanski trener nakon utakmice je pričao što se dogodilo između njega i Slovenca.

Foto: ALBERT GEA

- Prvo i osnovno: nema alibija za moje igrače. Morali smo utakmicu riješiti ranije, imali smo tri zicera, a to se na Nou Campu mora zabiti ako ne želiš otići poražen. Dakle, nema zadovoljstva zbog sat vremena odlične igre nego se kući vraćamo ljuti jer smo Inter, a izgubili smo utakmicu. No ja sam ljut i zbog suđenja... - govorio je Conte pa pojasnio:

- Skomina mi je, kad mi je pokazao žuti karton, rekao 'Nastavi tako i isključit ću te'. Na grbu mu piše respekt, a nije ga pokazao prema Interu! Jesam, ogorčen sam jer to nije neki mediokritetni sudac nego čovjek koji je sudio zadnje finale Lige prvaka, a u Barceloni je donio mnoge odluke za koje je cijeli svijet vidio da nisu bile poštene. Taj respekt o kojem se s pravom toliko priča... To mora biti dvosmjerno, a on ga prema Interu nije pokazao - rekao je Conte nakon što je njegova momčad (bez Lukakua) Barcelonu u Kataloniji sat vremena držala na konopcima.

Foto: ALBERT GEA

Brozović & com. 'krađu' s Nou Campa moraju arhivirati u roku odmah jer u nedjelju ih očekuje talijanska utakmica svih utakmica, Derby d'Italia sa Juventusom na San Siru.

Derbi se igrali u večernjem terminu (20:45), a igra koju su Nerazzurri pokazali u Barceloni nagovještava - svjetsku nogometnu poslasticu!

POGLEDAJTE GALERIJU