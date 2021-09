Protivnika iznimno cijenimo i poštujemo, ali dolazimo ovdje puni optimizma, samouvjereni. Vjerujemo da možemo pružiti odličnu partiju, da možemo parirati ovom protivniku i, nadamo se, iz ove utakmice izaći kao pobjednici, rekao je Damir Krznar.

Dinamo je u srijedu doputovao u Belgiju gdje ga u četvrtak (21 sat) očekuje drugo kolo grupne faze Europske lige protiv Genka. Nakon uvodnog poraza od West Hama, "modri" love prve bodove.

- Respektiramo Genk, znamo njihove kvalitete, ali znamo i naše. Dolazimo ovdje pružiti dobru utakmicu i osvojiti sva tri boda - najavio je napadač "modrih" Duje Čop.

Igrali ste tri godine u Belgiji, kako vam je bilo tu i što možete reći o Genku?

- Godinama je u vrhu belgijskog i europskog nogometa jer svake godine nastupa u europskim natjecanjima. Svake godine mijenjaju puno igrača pa ne poznajem puno ovu momčad kao onu od prošle godine. Trener nas je upoznao kroz ovaj tjedan, mislim da smo se dobro pripremili i da će to biti dobro - rekao je Čop.

Utakmica između Rapida i Genka (1-0) bila je jako tvrda.

- Ispratili smo tu utakmicu iz koje je Genk u Beču izašao s punim plijenom. Bila je to zaista čvrsta i tvrda utakmica na sredini terena. I u njoj je Genk pokazao iznimne kvalitete u organizaciji napada, imao više od igre u tom dijelu. Sigurno smo sve to vrlo dobro analizirali, znamo iz kojih oružja i kako mogu prijetiti. Ista utakmica mogla bi se očekivati i sutra s iznimkom da su Genk i Dinamo momčadi koje vole posjed, koje se osjećaju komotno s loptom u nogama, tako da će i to biti presudno. Koja momčad bude imala veći posjed, ona će imati i više prilika za realizaciju. Spremni smo, jedva čekamo tu utakmicu i vjerujemo da u njoj imamo što pokazati - kazao je trener Dinama.

Koje su kvalitete Genka, kako ste savjetovali suigrače?

- Ovo je drugačije natjecanje od onih utakmica koje sam igrao protiv Genka za Standard. Bit će to drugačija utakmica. Njihove su kvalitete izražene u napadu, zabijaju puno golova i jako su opasni iz centaršutova. Onuachu, koji je njihov najpoznatiji igrač i zabija puno golova, to radi konstantno godinama. Dobro smo se pripremili i znamo odakle prijeti najveća opasnost - rekao je Čop.

Kakav ishod očekujete?

- Ne bih spekulirao, fokusirani smo na našu izvedbu. Ako ona bude po planu, ako budemo zadovoljili u htijenju, zalaganju, trci, ako realizacija bude štimala, mislim da će rezultat biti povoljan za nas - kaže Krznar.

Je li ovo duel za drugo mjesto?

- Tek smo na početku grupne faze, sve je otvoreno. Za sve momčadi ima još puno utakmica do kraja, mislim da ćemo možda biti pametniji sutra poslije utakmice - rekao je Čop.

Nema Denija Jurića, kakva je situacija s ostalima?

- Zaista je hendikep što je Deni morao preskočiti ovu utakmicu. Krenuo je vrlo dobro, s dvije odlične partije, s golovima i asistencijama, ali nećemo očajavati. Sigurno imamo u momčadi dovoljno napadača koji mogu jednako odgovoriti izazovima. Nažalost, ni Zagorac nije s nama jer je izvrnuo gležanj, i on je morao preskočiti ovu utakmicu. Svi ostali zdravi su i orni - zaključio je Krznar.