Čop: O Lokomotivi sve najbolje, ali u Rijeci se borim za naslov...

Rijeka je u derbiju 22. kola HNL-a pobijedila Osijek na Opus Areni 2-0. Prvi gol zabio je Duje Čop, a konačni rezultat postavio je Niko Janković. Bila je to ujedno i prva utakmica koju je Čop započeo za momčad s Rujevice otkako je stigao iz Lokomotive. Susret je komentirao u radijskoj emisiji "Pod stijenama Kantride".

- Pobjeda je najvažnija, jako sam sretan zbog nastupa. Nisam ga mogao dočekati, sve se nekako skupilo, taj treći žuti karton, ali nakon kiše dolazi sunce. Ponovno smo na prvom mjestu, ali znamo da moramo pobjeđivati. Ovo je maraton, a ne sprint. Veselimo se utakmicama koje dolaze, ovo je bila jako bitna pobjeda - rekao je Čop.

Nakon dva poraza Rijeka se vratila pobjedama, a najbolja obrana lige ponovno je sačuvala "čistu" mrežu.

- Naša obrana bila je perfektna, kao i većinu prvenstva. Sve što smo se dogovorili, ispunili smo. Bilo je ovo jako teško gostovanje, tko god dođe ovdje, ne može sa sigurnošću reći da će uzeti tri boda. Tim više smo sretni zbog pobjede - naglasio je Čop.

Zanimljiva je bila i proslava gola. Čop je klizećim startom ugurao loptu u gol, a nakon toga ostao ležati na travi.

- Išla je dosta blizu stative? Je, ali je na kraju ušla, to nam je donijelo mirnoću. Zadnje dvije utakmice nismo zabili gol, zato nam je ovo bilo toliko bitno. Nema poruke u proslavi, to mi je bezveze došlo. Morao sam u presingu trčati, a onda mi se nije dalo još i za proslavu. Čini mi se da me i Janković kopirao.

Njegov transfer u Rijeku obilježila je i kontroverza. Lokomotiva isprva nije htjela pustiti napadača, a on ih je prisilio ultimatumom – ako ga ne prodaju u Rijeku, prekinut će igračku karijeru i otići u mirovinu. Ipak, nakon svega, pomirljivim je tonom pričao o svom bivšem klubu.

- O Lokomotivi sve najbolje, preporučio bih je svakom igraču koji je u raskoraku ili trenutno nije u formi. Odlično rade s mladim igračima, tu su perfektni, sve mi je bilo odlično. Ne mogu pronaći niti jednu stvar koja mi nije bila dobra, ali naša priča je završila. Bila je predivna, prekrasna, ali morao sam napraviti sve da bih dobio priliku boriti se za naslov. Cijelu karijeru vodim se time da su mi sportski uspjesi najvažniji, i to je razlog zbog kojeg sam došao u Rijeku. Malo smo se nadmetali, ali na kraju je sve fer i korektno završilo. Vidjeli su kolika je moja želja boriti se za prvaka, pa su pristali na sve.

Golom protiv Osijeka postao je deseti najbolji strijelac HNL-a.

- Lijepo je čuti da sam u društvu takvih veličina, sve što dodatno napravim je bonus - zaključio je Čop.