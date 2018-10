Ćorić: Nije bio moj dan, ali Nole je jedan od najboljih u povijesti

Trudio sam se naučiti ponešto kineskog u ova četiri tjedna, ali nisam baš uspio, počeo je Borna Ćorić nakon što je izgubio finale Mastersa u Šangaju od Đokovića 6-3, 6-4.

Novak mu je prišao i nešto šapnuo na uho. Borna se nasmijao i to ponovio.

Runner up Borna Coric is asked to say "hello" in Chinese during award ceremony...Djokovic graciously offers an assist. (Tennis Channel) #RolexSHMasters pic.twitter.com/0Q6acioHWt