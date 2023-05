Ćorić izgubio od Tsitsipasa u četvrtfinalu Mastersa u Rimu

Borna Ćorić (ATP-16.) nije se uspio prvi put u karijeri plasirati u drugo uzastopno polufinale Mastersa! Zagrepčanin je u četvrtfinalu Rima u dva seta (6-3, 6-4) izgubio od Stefanosa Tsitsipasa, 5. igrača svijeta.

Grk je u prvom setu iskoristio jedinu break loptu koju je ponudio Ćorić, a potom u sljedećem gemu spasio dvije i odservirao za vodstvo 1-0.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

U drugom je setu Tsitsipas došao do ranog breaka (2-1), no za razliku od prvog seta, Ćorić se uspio vratiti i prvi put u meču uzeti servis Grku (4-4), no sav trud prosuo je već u sljedećem gemu u kojem Tsitsipas radi novi break, a potom i potvrdio pobjedu sigurnim servis-gemom.

Bio je to, inače, šesti međusobni dvoboj između Ćorića i Tsitsipasa te treća pobjeda Grka, koji će u polufinalu igrati protiv Danila Medvjedeva.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL





