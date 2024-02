Ćorić je izabrao ATP turnir ispred reprezentacije i pogurnuo ju je izvan svjetske teniske elite...

Nogomet i tenis jedina su dva sporta u kojima je njihovo najjače natjecanje, svjetsko prvenstvo i Grand Slam, sportašima veće i značajnije od olimpijske medalje. Govorili su nam to i Goran Ivanišević i Mate Pavić i Nikola Mektić, držeći u rukama kolajne s Olimpijskih igara.

Pokretanje videa ... Borna kao Goran: 152. igrač svijeta osvojio Masters, pomeo Tsitsipasa i ušao u povijest | Video: KanalRi

U mnogim se slučajevima to odnosi i na reprezentaciju pa je prava rijetkost vidjeti da u Davis cupu za nekoga igraju najbolji igrači. Jednostavno, prioritet su im turniri, skupljanje ATP bodova, pehara... neki će reći i novca.

Hrvatska osvojila Davis cup dvaput

Hrvatska je posljednjih godina stvorila kult reprezentacije i imala je na raspolaganju najbolje igrače, zato je i došla do četiri finala i dvije titule pobjednika.

Ovaj je vikend u Varaždinu Hrvatska prvi put ostala bez nastupa na završnom turniru od uvođenja novog sustava natjecanja i prvi je put nakon 1999. Davis cup meč odigrala bez ijednog igrača iz top 100 ATP liste.

A ima 37. igrača svijeta Bornu Ćorića. Koji bi, sigurni smo, 'pomeo' 131. na listi Bergsa i(li) 192. igrača svijeta De Lootea. Što 125. na ATP listi Duje Ajduković i 1044. Marin Čilić nisu uspjeli.

Foto: LiveMedia/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Ali Ćorić je istovremeno marširao u Montpellieru i došao do finala ATP turnira. U sjajnoj formi, bez traga psihičke i pogotovo fizičke nespremnosti, na koje se pozvao kada je odbio poziv izbornika Velimira Zovka (57). I radije otišao igrati u Montpellier, odakle se vraća s 51.400 eura te 165 ATP bodova u džepu.

Zovko: Ćorić je htio biti pravi prvi reket

- Rekao mi je da ne bi igrao ako nije u najboljem stanju, i zdravstveno i fizički, jer kad je u reprezentaciji, želi dati maksimum. Nadao sam se da će stisnuti zube. No moramo razumjeti igrača i uvažiti njegovo raspoloženje. On sam sebe najbolje poznaje. Također, tu je odgovornost jer on bi htio u najboljem smislu riječi biti prvi reket i dati sve od sebe - rekao je uoči okršaja s Belgijcima Zovko.

A nakon poraza u debiju na klupi, iako je Hrvatska i bez Ćorića bila favorit, prema kladionicama i debeli (1,30), Zovko je o Ćoriću izjavio:

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

- Presretan sam što je odigrao dva dobra tjedna, žao mi je što je izgubio finale. Znači vraća se u turnirsku, u igračku formu i kao takav će biti raspoloživ za reprezentaciju. Kad smo razgovarali, nikad nije bio protiv igranja za reprezentaciju. Dio je reprezentacije i želi igrati.

Nije čestitao na društvenim mrežama

U međuvremenu Borna, recimo, nije preko društvenih mreža ni poželio sreću kolegama iz reprezentacije, niti čestitao Duji na pobjedi u subotu. Vjerujemo da je to učinio izravno Duji, Marinu i ekipi. A za one koji su kritizirali njegovu odluku da odbije igrati ovaj meč za Hrvatsku stoji mu statusna poruka na Instagramu: "Jedan je način da izbjegneš kritike: ništa ne radi, ništa ne govori i budi ništa."

Lijepo je, eto, čuti izbornika da će Ćorić idući put biti na raspolaganju Hrvatskoj. Samo, nažalost, dobrim dijelom i zbog njega to će biti kvalifikacijski meč za povratak među tenisku elitu, a ne borba za završnicu.