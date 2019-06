Ćorić otkazao Wimbledon! Bol u leđima ostavila nas na dvojici

Mladi hrvatski tenisač Borna Ćorić (22) morao je otkazati nastup na ovogodišnjem Wimbledonu zbog problema s leđima. Ćorić je otkazao i nastup u Halleu uoči Wimbledona kada je Herbertu predao četvrtfinalni meč nakon ozljede zadobivene u maratonskom meču sa Sousom.

Borna je dobro izgledao protiv Herberta, ali bol u leđima bila je prejaka. Nešto kasnije pozvao je fizioterapeuta, koji je pokušao suzbiti bol maksimalno moguće, no na koncu je morao predati pri rezultatu 6-5 u prvom setu.

U prvom kolu Wimbledona trebao je igrati protiv Slovenca Aljaža Bedenea, no ipak je pametnije zaliječiti ozljedu i ne kompromitirati ostatak sezone. Sreća po Bornu je što u Londonu nije branio bodove budući da je prošle godine ispao u prvom kolu. Ipak, ostaje šteta jer je ove godine konačno mogao otići dalje od drugog kola što mu je do sada bio najveći uspjeh u All England Clubu.

Hrvatska tako ostaje na dvojici tenisača - Marinu Čiliću i Ivi Karloviću. Wimbledon starta u ponedjeljak.