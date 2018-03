Ćorić pomeo 16. igrača svijeta: Bautista pao za 82 minute igre

Hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Ćorić igrat će u osmini finala Indian Wellsa, a po prvi puta u karijeri probio se do te faze premijernog turnira Masters 1000 serije u sezoni zahvaljujući još jednom uvjerljivom nastupu i pobjedi 6-1, 6-3 nad 16. tenisačem svijeta, Španjolcem Robertom Bautistom Agutom, do koje je stigao za samo 82 minute igre.

