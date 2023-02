Ćorić protiv van de Zandschulpa

U ponedjeljak će u Rotterdamu započeti 50. izdanje turnira tenisača iz serije ATP 500, na kojem je Borna Ćorić (ATP - 23.) u prvom kolu za suparnika dobio domaćeg predstavnika Botica van de Zandschulpa (ATP - 35.).

Foto: IPA/PIXSELL

Ćoriću će to biti četvrti nastup u dvorani Rotterdam Ahoy, gdje je 2021. dogurao do polufinala u kojem je poražen od Mađara Martona Fucsovics. Ćoriću je to bio posljednji meč prije jednogodišnje stanke na koju je bio prisiljen zbog ozljede desnog ramena.

Prvi nositelj na ovogodišnjem turniru je treći tenisač svijeta, Grk Stefanos Tsitsipas, a na dnu ždrijeba u statusu drugog nositelja je Rus Andrej Rubljov, peti na pojedinačnoj ATP ljestvici i pobjednik ovog turnira iz 2021.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Među osmoricom nositeljima su još trojica igrača iz Top 10: branitelj prošlogodišnjeg naslova Kanađanin Felix Auger-Aliassime (ATP - 7.), Danac Holger Rune (ATP - 9.) i Poljak Hubert Hurkacz (ATP - 10.).

Listu nositelja čine još Rus Danjil Medvjedev (ATP - 12.), Španjolac Pablo Carreno Busta (ATP - 15.) i Nijemac Alexander Zverev (ATP - 16.).

U subotu su započele kvalifikacije za glavni turnir u kojima je nastupio hrvatski Davis Cup reprezentativac Borna Gojo (ATP - 116.). Nažalost, 24-godišnjeg Splićanina je u prvom kolu svladao Šveđanin Mikael Ymer (ATP - 73.) sa 7-5, 7-5.

