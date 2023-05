Ćorić 'rudarenjem' preokrenuo i slavio nakon tri i pol sata borbe

Hrvatski tenisač Borna Ćorić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira iz serije "masters 1000" u Madridu, on je nakon tri sata i 26 minuta igre u 4. kolu svladao Španjolca Alejandra Davidovicha sa 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5).

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Prvi set trajao je čak 88 minuta, u svakom od prvih sedam servis-gemova viđena je barem jedna "break-lopta", a svaki je igrač po dva puta gubio svoj servis. Ćorić je loše počeo i izgubio gem na svom početnom udarcu, ali odmah je vratio taj zaostatak da bi kod rezultata 2-1 još jednom oduzeo servis suparniku i on stigao do prednost. Nažalost, odmah u sljedećoj igri ju je i ispustio. Nakon rezultata 3-3 do kraja prvog seta nije više bilo "breakova" iako će Ćorić u dva navrata izvlačio 0-40. Ipak, u "tie-breaku" umješniji je bio Španjolac, Ćorić je vodio sa 4-3 i imao dva poena na svom servisu, ali oba je izgubio. Davidovich je zatim stigao do dvije set-lopte, prvu na svom servisu nije realizirao samo da bi Ćorić na drugu napravio dvostruku servis pogrešku.

Ćorić je razočaranje nakon izgubljenog tijesnog prvog seta uspio potisnuti i odmah u prvoj igri drugog oduzeti servis Davidovichu. Tu je prednost uspješno čuvao, štoviše kod vodstva 5-3 još je jednom napravio "break" i osigurao da prvi servira u trećem setu.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

U odlučujućem trećem setu prvi je do prednosti stigao Davidovich "breakom" za 4-3, ali Ćorić je uspio odmah uzvratiti pa je o konačnom pobjedniku odlučivao još jedan "tie-break". Bolje je krenuo Davidovich koji je poveo sa 3-0, ali Ćorić je potom osvojio pet od sljedećih šest poena i stigao do prednosti 5-4. Ključni trenutak dogodio se kod rezultata 5-5 kada je nakon duže izmjene udarac s osnovne linije jedan Ćorićev udarac zapeo za vrh mreže, loptica se ipak prevalila na Davidovichevu stranu pa je meč-loptu dobio naš igrač te ju odmah i iskoristio.

Ćorić će u četvrtfinalu igrati protiv Nijemca Daniela Altmeiera, koji je u glavni turnir ušao kao "sretni gubitnik", a onda nanizao četiri pobjede, posljednju sa 6-3, 6-0 protiv Španjolca Jaumea Munara.

