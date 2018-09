Ćorić: Stadion je prekrasan, stvarno smo svi prezadovoljni

Hrvatska teniska reprezentacija počela je s treninzima za predstojeći susret polufinala Svjetske skupine Davis Cupa protiv SAD-a (Zadar, od 14. do 16. rujna), a prvi je igralište isprobao Borna Ćorić. Sparing partner je bio Mate Delić, na središnjem terenu u Višnjiku, gdje je sve spremno za okršaj s također vrlo jakim suparnikom.

Kada je prije otprilike mjesec i pol Borna bio u Zadru na konferenciji za novinare najavljujući ovaj susret, iznad dvorane bila je samo livada. Sada je ondje završeni stadion.

- Izgleda prekrasno, ugodno sam se iznenadio. Vidio sam prije neke fotografije, ali danas, kad smo došli vidio sam da izgleda odlično. Stvarno smo zadovoljni - kaže Borna.

Na prvi pogled, na koji sličan stadion vas podsjeća?

- Kad smo u Portlandu igrali protiv SAD-a bilo je slično. Ipak, mislim da je ovaj malo veći i za dvije klase ljepši.

Novopostavljena zemljana igrališta za Davis Cup obično trebaju 'doradu', tako je bilo ove godine i u Osijeku i Varaždinu. Kako je to izgledalo na prvom treningu?

- Teren je bio solidan, iako ima još dosta prostora za napredak, da bude onako kako meni odgovara. Vidjet ćemo kako će biti tijekom idućih dana, ali siguran sam da će napraviti odličan posao.

U ponedjeljak ste došli na 18. mjesto pojedinačne ATP liste, nakon što su uračunati bodovi s US Opena, gdje ste prvi put igrali u osmini finala nekog Grand Slam turnira. Čestitamo na renkingu karijere!

- Hvala. Mislim da sam cijele godine radio fenomenalno. Stvarno sam fokusiran samo na tenis, nemam ništa drugo nego samo tenis. Sav taj trud mi se isplatio. Mislim da sam promijenio dosta stvari i to na bolje, pa mi je to nagrada. Ostalo mi je još pet turnira i mislim da ih mogu dobro odigrati.

Početkom godine rekli ste da vam sam plasman na rang listi nije važan ako ga ne prati dobra igra. Odnosno, ako ćete igrati dobro, da će se to vidjeti i na plasmanu. Je li baš tako bilo?

- Bilo je točno to. Trenirao sam u pripremama za sezonu pola studenog i cijeli prosinac. Dosta smo stvari promijenili, neke smo radili drugačije i trebalo je nekoliko mjeseci da to 'sjedne'. Već sam se osjećao bolje, igra je bila na mjestu, ali nije bilo rezultata. I onda je došao Indian Wells, koji mi je jako digao samopouzdanje, te naravno Halle.

Prije dvije godine ste u Portlandu kod rezultata 2-2 donijeli odlučujući bod za pobjedu Hrvatske svladavši Jacka Socka. Kakva su sjećanja na taj meč?

- Sjećanja su odlična. Prvi meč u petak sam igrao protiv Johna Isnera i bilo je baš jako loše. Poslije sam razmišljao trebam li igrati peti meč. No preuzeo sam odgovornost, osjećao se fenomenalno i u biti je sve išlo kako sam htio. Ugodna su sjećanja i mislim da mi je to dosta pomoglo u karijeri.

Po svemu sudeći, i ovdje ćete igrati protiv Socka, ali već u petak. Što se može očekivati?

- Bit će jako zanimljivo. On nije u najboljoj formi ove godine, ali na taj jedan dan to apsolutno ništa ne znači, može se sve dogoditi. Mislim da je na zemlji čak bolji nego na betonu, na toj me podlozi jednom i pobijedio, istina prije nekoliko godina. Ima jako dobru igru za zemlju. Veselim se tom meču, došao sam ranije nego obično da se pripremim, jer sam si htio dati što više vremena da se dobro pripremim - rekao je Borna Ćorić.