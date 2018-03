Ćorić: Stisnuo sam ga do kraja; Federer: I on je zaslužio dobiti

Stvarno sam iznenađen kako sam dobro igrao, koliko sam ga pritiskao i uživao sam. Mislim da sam ga pritisnuo do krajnjih granica. I on je mene, nema dvojbe, rekao je Borna Ćorić.

Mladi hrvatski tenisač odigrao je sjajan meč u prvom polufinalu jednog turnira iz serije Masters u Indian Wellsu, imao je set i break protiv Rogera Federera u drugom te dvaput break prednosti u trećem setu, ali najbolji tenisač svih vremena ipak je pobijedio 5-7, 6-4, 6-4.

- Trebam gledati na to s pozitivne strane, i cijeli turnir i ovaj meč. Odigrao sam sjajan meč i bio jako blizu. Jednostavno nisam iskoristio sve prilike - rekao je Ćorić.

- Što je izazov protiv Federera? Sve. Ne znate što očekivati, koji će mu biti sljedeći udarac, kakav spin, kakav kut, manje-više sve. To je neki potpuno drugačiji nivo. Igrao sam stvarno dobro, bio agresivan, ali na kraju je on bio bolji.

Borna će nakon sjajnog tjedna na kalifornijskom betonu idući tjedan napredovati 13 pozicija i zauzet će 36. mjesto ATP-ljestvice, samo tri mjesta niže od njegova najboljeg plasmana iz 2015. godine. Slijedi još jedan Masters u Miamiju.

- Definitivno sam u dobroj formi. Nadam se da mogu ostati zdrav i nastaviti tako igrati. Ne znam kako ću izgledati u Miamiju i Monte Carlu, ali sigurno ću dati sve od sebe. Činit ću iste stvari, pokušati se koncentrirati na sebe i vidjeti što će se dogoditi.

Federer će u nedjeljnom finalu Indian Wellsa zaigrati protiv Argentinca Juana Martína del Potra, koji je lako izbacio Kanađanina crnogorskog porijekla Miloša Raonića 6-2, 6-3.

- Mislim da je Borna odigrao sjajan turnir, i on je zaslužio pobjedu. Lako je pobijedio neke sjajne igrače na početku turnira i to će mu dati jako puno samopouzdanja. Dobio je i tijesne mečeve, osim ovog danas. Ali to je u redu. Mislim da može ponijeti puno pozitivnog iz ovog tjedna - pohvalio je Roger Ćorića na konferenciji za medije.