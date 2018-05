Ćorić u Romi, Benković ostaje, Soudani je sve bliže Engleskoj

Pitanje je dana i trenutka kad će Ante Ćorić postati novi igrač Rome. U Rimu su bili zauzeti polufinalom Lige prvaka, utakmicom protiv Liverpoola, a Ante bi ovih dana trebao otići na liječnički pregled i potpis ugovora u Vječni grad.

To bi se trebalo dogoditi do kraja tjedna. Dugo se Dinamo i Roma natezali, ali su na kraju ipak postigli dogovor. Nudili su Talijani pet, šest, sedam, Zagrepčani su tražili osam milijuna eura i na kraju su upravo to i dobili.

Benković ostaje

Ćorićev i Sosin transfer bit će jednaki, na njima će “modri” ukupno inkasirati 16 milijuna eura. To su zasad dva sigurna odlaska iz Maksimira i prije službenog početka prijelaznog roka.

Bit će još odlazaka, ali neki “dragulji” poput Filipa Benkovića možda i ostanu još jednu sezonu u Maksimiru. Dinamo u ovom trenutku ne planira Benovu prodaju. On na ljeto može otići jedino ako dođe ponuda koja će čelnike lidera HNL-a “izuti iz cipela”.

To bi značilo da je netko spreman platiti 15-20 milijuna eura. Ako takva ponuda ne dođe, Benković bi mogao ostati u “modrom”. Još će jedan “kapitalac”, to je sad već izvjesno, ovog ljeta napustiti Maksimir i to nakon pet godina. Riječ je o najboljem igraču El Soudaniju.

Soudani ima fiksnu odštetu

Alžirac silno želi zaigrati na Otoku, a njega pak silno u momčadi želi bivši europski prvak Nottingham Forest. Oni se iduće sezone spremaju napasti vodeća mjesta u drugoj ligi, spremaju se za napad na vrh Championshipa i ulazak u Premiership.

Alžirac im je već dugo jedna od velikih želja. Doznajemo da Soudani u svojem ugovoru ima fiksnu odštetu koju treba platiti neki engleski klub da bi ga Zagrepčani prodali. Riječ je o tri milijuna eura. To će Nottingham Forest ili netko drugi s Otoka platiti bez problema. Rastanak Soudanija i Dinama sve je bliže.

Najbolji scenarij za Zagrepčane je onaj u kojemu bi Alžirac pomogao klubu u pohodu na skupine Lige prvaka, pa bi onda otišao na Otok. U Maksimiru se nadaju kako će ga moći zadržati do 31. kolovoza.