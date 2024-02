Ćorić: Želim se vratiti u Dinamo, sanjam i reprezentaciju. Jednu bih stvar u karijeri promijenio

Ante Ćorić (26) bio je jedan od najvećih talenata hrvatskog nogometa, član svih selekcija hrvatske reprezentacije, iz Dinama je otišao u Romu za sedam milijuna eura, ali karijera mu je nakon toga krenula nizbrdo.

Samo je triput zaigrao za slavni talijanski klub, seljakali su ga po posudbama u Almeriju, VVV-Venlo, Olimpiju i Zürich. Prošlo ljeto istekao mu je petogodišnji ugovor, a nakon polugodišnje pauze vratio se u HNL i krenuo iznova. Pred njim je još dosta godina nogometa i, kaže, spreman je vratiti se na najviši nivo. Trenutačno nema menadžera, sam vodi brigu o svojoj karijeri.

- Rekao bih da si zamjeram nešto oko ozljede. U Almeriji sam ozlijedio koljeno, kolateralna ozljeda. Krenuo sam super, od 17 utakmica sam 15 bio u prvoj, a prve dvije ulazio s klupe, stvarno super dok se nisam ozlijedio. Kad sam se ozlijedio, tu sam malo popustio. Umjesto da sam radio šest terapija na dan, da se što prije vratim, ja sam radio dvije. A mogao sam šest jer su uvjeti tamo vrhunski. Radio sam dvije, imao sam nekih svojih hobija, igrao igre da se maknem od svega. To mi je sigurno jedna od većih grešaka. Vratio sam se nakon četiri mjeseca i opet mi se isto dogodilo u Ljubljani zbog toga. Da sam radio šest terapija, ne bih bio ozlijeđen, odigrao bih 15 utakmica, našao si novi klub i sve bi bilo super. Ali eto, te neke sitnice, mlad si, razmišljaš: "Pa dobro, idem negdje radije na piće" i tako. Jedino bih to skroz promijenio - rekao je Ćorić u intervjuu za Sport nedjeljom.

Bivši sportski direktor Dinama Romeo Jozak kritizirao je kojim je putem krenuo. I sigurno nije jedini.

- On to nije mogao reći prije pet godina kad sam bio na najvišem nivou, kad sam bio Ante Ćorić kojeg svi znate. Sad i vi meni možete reći: "Ante, trebao si više trenirati" i u pravu ste. Sad možemo reći i za Halilovića "Mogao je i trebao biti...". Naravno da je trebao, Halilović ima kvalitetu i sve, Ante Ćorić je imao kvalitetu. Ali on je sad to rekao, nakon dvije godine gdje je Ćorić bio na posudbi u Venlu... Prije pet godina, da ga se pitalo, sigurno ne bi rekao. Svi su mislili da mi je igra vrhunska, i s loptom... Za sedam igrača mogao bih reći isto, moga brata prvog. Mogao je sad biti u Dinamu, a gdje je? (Josip Ćorić igra za četvrtoligaša Zelinu, op.a.).

Sanja li povratak u reprezentaciju, upitao gfa je voditelj Ante Breko.

- Svaki dan. Mislim, uvijek, stvarno uvijek sanjam. Zato sam se i vratio i spustio u glavi, rekao sam si "Ići ćemo tri, ako treba i pet stepenica prema dolje, ali da opet postupno napravimo taj iskorak". Dalić ima dobro mišljenje o meni? Drago mi je to čuti, dat ću sve od sebe da prvo budem u stabilnom klubu poslije godinu dana, da je odradim kako treba. I daj Bože da ne bude ozljede i svega, uvijek se nadaš. Nadam se i vjerujem, uvijek ću vjerovati da ću se vratiti u reprezentaciju.

Dinamovac od glave do pete s poštovanjem je govorio o Hajduku i atmosferi u Splitu, ali i šansama za naslov.

- Imam i prijatelje i poznanike koji su hajdukovci, koji žive tamo. Tamo bi Hajdukov grb bio na čaši. Oni žive za Hajduk, njima je Hajduk sve. Ako sad ne osvoje, kad sve ide super, Brekalo i Perišić su tu, navijači i igrači će teško preboljeti jer znaju da je sad taj trenutak. Dinamo nikad nije bio tako ranjiv. Svi pričaju da nije to to, prije toga nije bilo. Ako Hajduk sad osvoji, što će napraviti njihovi navijači, to svijet neće vidjeti, siguran sam. Oni su takvi, žive za taj klub. Teško će osvojiti, to je moje mišljenje. Ali naravno, svatko vjeruje - kazao je Ćorić i nastavio:

- Što se tiče navijača, nemamo o čemu pričati. Kad sam izlazio na Poljud, kad sve krene prije utakmice, za vrijeme utakmice... Neću reći da su loši navijači, to su vrhunski navijači, ali meni više znači sjever Maksimira. navijači Hajduka su vrhunski, oni su 12. igrač. Teško će bilo tko dobiti Hajduk na Poljudu. Zamisli koliko ljudi tamo viče 90 minuta...

Biranim je riječima govorio i o lideru HNL-a, Rijeci i usput otkrio da, osim reprezentaciju, sanja povratak i u Dinamo.

- Imaju tog Pjacu Marka kojega možeš čekati cijelu utakmicu. I da ga nema, on će nešto napraviti jer je takav igrač. Sjećate se Soudanija, u Dinamu ne vidim takvog igrača. Ili kao što je Perišić, to će malo biti problem. Ali Dinamo i dalje ima veliku kvalitetu za osvajanje lige. Dok pričam o Dinamu, uznojio sam se. Još igram nogomet i želim se vratiti u Dinamo. Želim prema Dinamu, a sad pričam kao da je gotovo s karijerom. Pričam može li ovaj ili onaj osvojiti...

Išao je na Europsko prvenstvo u Francusku 2016. kao 19-godišnjak, dijelio svlačionicu s aktualnim igračima Hajduka, Nikolom Kalinićem, Josipom Brekalom, Ivanom Perišićem i Markom Livajom.

- I Kalinić i Brekalo i Perišić su igrači koji su još na nivou lige "petice", i to za najbolje klubove. Tu se nema što skrivati ni pričati okolo, vrhunski igrači. Imaju i Livaju koji je gore... U Hajduku sad razmišljaju: "Igraj na Livaju". Ja tako gledam Hajduk. Ako se on ozlijedi kao sad, to je već... Tako je bilo i u U-21 kad je Livaja igrao s nama. Nemaš gdje, on će primiti, zadržati, proći, ono... Individualac, jako dobar. Sad su došli i Brekalo i Perišić koji mogu s obje strane. Bit će dobra momčad, ali opet mislim da nemaju to, da će Dinamo osvojiti - rekao je Ante Ćorić.