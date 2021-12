Vedran Ćorluka (35) prokomentirao je godinu na izmaku u kojoj se oprostio od igračke karijere u dresu moskovskog Lokomotiva i uskočio na drugu poziciju, u stožer hrvatske nogometne reprezentacije, kao pomoćnik Zlatka Dalića.

- Ocjenu si neću dati, ali sam sve odradio onako kako sam mislio da treba. Uvijek sam bio 100 posto u tome, a kad je tako, kad si dao cijelog sebe, onda si možeš dati samo jako dobru ocjenu - rekao je Čarli u intervjuu za RTL.

Kako vidi odnose u stožeru reprezentacije?

- Svatko možda nešto vidi drugačije, ali svatko ima pravo i slobodu reći što misli da možda radimo krivo, to je vrlina glavnog trenera. Nisam strog bezveze, nego u situaciji kad mislim da igrač ne radi ono što bi trebao raditi i kad se jedanput, dvaput, kažem normalnim tonom. A treći put slijedi malo povišeniji ton, to nije nikakva strogoća nego normalan odnos - rekao je.

Koliko se atmosfera u reprezentaciji promijenila nakon Eura i nepozivanja nekolicine igrača?

- Došli smo do zaključka da ne trebamo mijenjati samo zbog toga kako bi momčad trebala igrati, nego i zbog toga kako bi igrači trebali izgledati i ponašati se. Trebali smo se i mi promijeniti i to je on (Dalić, op.a.) i napravio, kompletno se promijenilo razmišljanje stožera. To se onda prenijelo i na momčad koja je izgledala puno bolje i discipliniranije u ovih sedam utakmica nakon Europskog prvenstva.

Mandžo je skroz u novoj ulozi

Što očekivati na Svjetskom prvenstvu u Kataru?

- Hrvatskoj s ovom kvalitetom, mladim igračima koji koji su duže tu, prolazak grupe uvijek treba biti nešto što je normalno. Bez obzira na to što smo mali, postavili smo jako visoko ljestvicu. Kvalitetni smo i to su normalne stvari.

Kako se Mario Mandžukić snašao u novoj ulozi u stožeru?

- Moram priznati da je on skroz u tome. Ovo što je dosad radio je radio jako dobro. Ne kažem da sam ja netko tko bi mogao pričati je li radio dobro ili ne, ali meni se jako svidjelo. Sigurno će biti od velike pomoći, ne samo nama nego i igračima s obzirom na njegovo iskustvo, što je sve prošao, kakvi su ga treneri trenirali, s kojim je igračima trenirao. To nam može samo biti veliki plus.

Ćorluka ima poveznicu s aktualnim reprezentativcem Markom Livajom jer je kao igrač Dinama na proslavi naslova prvaka 2007. uvredljivo skandirao bivšem suigraču i tadašnjem igraču Hajduka Niki Kranjčaru pjevajući "Svinjo debela, nema oprosta".

Livaja je početkom prosinca, nakon pobjede nad Dinamom, više puta zapjevao "Mrzim Dinamo, srpsko ime to".

- Bio je najteži poziv u životu zvati Niku Kranjčara i ispričati se, a o njemu sam imao ne vrhunsko mišljenje, nego možda najbolje. Ali u tom trenutku ludila sigurno se dogode stvari. Neiskusan mladić može, nažalost, podleći takvoj atmosferi i pjevati. Sigurno da on sam zna da je pogriješio, da se te stvari ne pjevaju i ne govore, da je puno suigrača poniklo iz tog kluba. I sve što sad govorim volio bih da je i meni netko rekao prije o mojoj pjesmi. Ali ne mislim da je to sad stvar zbog koje bi ga trebalo izbaciti iz reprezentacije - komentirao je Ćorluka.

Dinamo će biti prvak

Borba za naslov prvaka u HNL-u nikad nije bila tako izjednačena na zimu, tri momčadi imaju po 40 bodova (Dinamo, Rijeka i Osijek), Hajduk zaostaje za pet.

- Ja sam dinamovac, Dinamo uvijek vidim na vrhu. Ima najbolju momčad i naravno bih volio da oni budu prvaci. Mislim da će tako i biti. Pozitivno ludilo koje imaju može ih dovesti jako visoko, ali ih može i sputati kad igraju malo veće utakmice ili one u kojima su im potrebni bodovi. Najozbiljniji konkurent po meni je Osijek. Jako su disciplinirani, imaju jako dobrog trenera koji zna kad treba i kako se treba ponašati u derbijima. Zna dići i tenzije, ali je jako stručan trener i to se vidi po njegovoj momčadi - zaključio je Vedran Ćorluka.