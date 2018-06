Ćorluka: Ne zanimaju me drugi, igramo za sebe i za naše ljude

Napravili sve što smo željeli, nije igrala ni prva ni druga momčad nego Hrvatska. Nismo gledali na druge momčadi nego na sebe, rekao je nakon utakmice Vedran Ćorluka.

Ovo mu je bio 101. nastup na Hrvatsku, a Čarli je opet odigrao vrlo dobro. Onako, senatorski, rekli bismo. U jednom trenutku, desetak minuta prije kraja utakmice, pao je na travu i do njega je dotrčao sudac Lahoz. Svi su se primili za glavu.

- It's ok, it's ok - rekao je Čarli i ustao.

Sljedeći protivnik je Danska.

- Nema laganih protivnika. Mnogi misle da je to sad lakši protivnik od Francuza, ali kad pogledamo kako su igrale te manje momčadi, kao što su Maroko, Iran... Nadam se da ćemo biti na nivou kao do sada. Ostale utakmice? Nisam gledao na ostale, gledamo na sebe i na ljude koji su naš došli bodriti. Nismo gledali kome treba pomoći, mi smo pomagali sami sebi - rekao je Ćorluka.

Strijelac pobjedničkog gola bio je Ivan Perišić. Zavukao ju je Ivan kao protiv Španjolske u Bordeauxu, prije dvije godine, kad su već svi mislili da će susret završiti remijem. Majstor je kad se u posljednjim trenucima spusti po toj svojoj strani.

- Imamo pet dana da ih dobro analiziramo i da se pripremimo na sve moguće scenarije. Gledali smo malo utakmicu Danske i Francuske, koliko smo mogli. Tvrda ekipa, ali mi smo danas odmorili devet igrača, pa mislim da će to biti puno bolje. Znali smo da oni igraju samo duge lopte - rekao je Ivan Perišić.

Hoće li Danska biti najbolji protivnik protiv kojeg ste dosad igrali na turniru?

- Mislim da ne. Ali mi moramo gledati sebe, a ne druge.