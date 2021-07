Nakon 18 godina bogate igračke karijere, bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka (35) u svibnju je objesio kopačke o klin i posvetio se trenerskom poslu. Bio je pomoćnik izborniku Zlatku Daliću na Europskom prvenstvu, a prije 13 dana preuzeo je istu ulogu i u Lokomotivu iz Moskve.

No, točno toliko je trajao i njegov angažman. Ćorluka (35) je danas iznenađujuće objavio kako odlazi iz ruskog kluba.

- Nažalost, iz osobnih razloga napuštam trenersko mjesto u Lokomotivu. Želim još jednom svima se zahvaliti za sve što sam doživio u ovom velikom klubu. Sretno svima u novoj sezoni, ali i u budućnosti - rekao je bivši 'vatreni' i mnoge iznenadio.

Ćorluka je član Lokomotiva bio čak devet godina. Bio je kapetan i vojnik kluba s kojim je osvojio četiri Kupa i jedan naslov te skupio 242 utakmice. Bez obzira što je završio igračku karijeru, klub ga se nije htio odreći, bili su svjesni da im nogometaš tako bogatog iskustva itekako može pomoći. Dobio je kultni status i htjeli su da ostane u klubu u funkciji pomoćnog trenera Marku Nikoliću.

- Što se tiče poziva izbornika, već smo prije o tome razgovarali. Velika mi je čast da me izbornik pozvao da pomognem. Razgovarao sam sa suigračima i nadam se da mogu pomoći kao što sam pomogao kad sam bio igrač. Plan je da ostanem u stožeru za pripreme i Euro. Poslije ćemo vidjeti. Vidim se u tome, trenersku ću školu sigurno upisati. I Lokomotiv je izrazio želju da se vratim tamo i da se uključim u njihov stožer. To je put prema kojem želim ići - kazao je Ćorluka prije dva mjeseca.

Na koncu je i dogovorio novi posao u Lokomotivu, no u međuvremenu se nešto promijenilo u njegovu životu. Što, možemo samo nagađati, no Čarli je to odlučio ostaviti za sebe i gospodski se rastati od kluba u kojemu je proveo devet godina.