Ćorluka potpisao novi ugovor: U Moskvi ću završiti karijeru

Vedran Ćorluka u karijeri je igrao za Inter, Dinamo, Manchester City, Tottenham i Bayer, a 2012. potpisao je za moskovski Lokomotiv. Bila je to čudna odluka, no u Lokomotivu je tad trener bio Slaven Bilić, a Ćorluka je u to vrijeme bio jedan od najboljih braniča. Plaća mu je, pisali su Rusi, bila četiri milijuna eura na godinu.

Čarli je u Lokomotivu stekao kultni status, dao im je najbolje godine, a to se u Rusiji jako cijeni. Uostalom, ponudili su mu novi ugovor, iako su mu 34 godine, a kako stvari stoje, Čarli će i nakon karijere dobiti neki posao u klubu. Jer, zbog Lokomotiva je 2016. odbio Bayern München. Zvao ga je Pep Guardiola, no Čarli se zahvalio i ostao u Moskvi.

- Presretan sam što ostajem u Lokomotivu. S predsjednikom Vasilijem Kiknadzeom sve sam se dogovorio za dvije minute. Hvala upravi kluba koja je inzistirala na mom ostanku. To mi je bilo jako važno. Ovdje sam došao prije osam godina i od prvog dana je sve odlično, klub, grad, navijači, sve mi odgovora pa nemam razloga nešto mijenjati. Ne mogu se zamisliti nigdje drugo i želio bih ovdje završiti karijeru - rekao je Čarli.

Predsjednik Kiknadze potom je objasnio zašto su Ćorluki ponudili novi ugovor.

- Rasprava o produljenju ugovora trajala je nekoliko minuta. Financijski detalji su se rješavali vrlo kratko. Čarli je stariji brat mladim igračima, odličan je nogometaš, vođa je na terenu i u svlačionici, a kao iskusan igrač bit će velika podrška diplomcima naše akademije. Već je dugo s nama i trebao nam je odan čovjek koji će pomoći razvoju naših mladih igrača - rekao je predsjednik Lokomotiva.

Za Vatrene je odigrao 103 utakmice i zabio četiri gola. Od reprezentacije se oprostio nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji.