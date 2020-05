Cormier: Bolji sam od Stipe, nisam trebao nikad izgubiti...

Dok Stipe Miočić uglavnom šuti i ne odašilje poruke, Daniel Cormier ne staje zazivati trilogiju s američkim Hrvatom. Žarko želi još jednu priliku s kojom bi se konačno oprostio od svijeta slobodne borbe.

Ovaj je put u podcastu s Arielom Helwanijem, međutim, bio puno otvoreniji po tom pitanju.

- Bolji sam borac od Stipe Miočića. Imam puno poštovanja prema njemu, sjajan je tip i jako dobar primjer svima, ali ja sam bolji borac od njega. Sada samo želim to dokazati - poželio je 41-godišnji Amerikanac s prisjećanjem na prošli kolovoz kada je izgubio u Anaheimu.

- Nisam trebao doživjeti poraz od njega i to će zauvijek ostati uz mene te nešto zbog čega ću uvijek žaliti.

U Cormierovoj knjizi neuspjeha nalazi se još i ime Jona Jonesa od kojeg gubio dvaput iako je zbog dopinga jedna Jonesova pobjeda poništena. Međutim, za njega će Cormier reći...

- On je bio bolji od mene. Stipe nikad nije bio bolji od mene i ne mogu prijeći preko toga, držat će me to do kraja života. To što sam dopustio da me pobijedi. Jednostavno, to se nikad nije trebalo dogoditi.

Nešto ranije Cormier je rekao da bi prihvatio da se protiv Stipe bori i bez publike, dok Stipino mišljenje oko svega još nismo čuli.

- Ne znam što čekaš, potpiši taj ugovor - poručio je DC našem Amerikancu koji je kao vatrogasac okupiran nekim korona-borbama.

Daniel Cormier on loss to Stipe Miocic: I’m a better fighter than him, I should’ve never lost to him | https://t.co/GMRLcBXQG6 pic.twitter.com/fPtQDlO5JU — TheMacLife (@Maclifeofficial) May 4, 2020

- Malo je zastrašujuće, pogotovo s mojom kćeri i ženom. Ne želim koronu donijeti doma, no u međuvremenu to je ono na što smo pristali. Vatrogasci, hitna pomoć, medicinske sestre, liječnici, to je naš posao, na to smo pristali i znamo da se neke stvari mogu dogoditi - kaže UFC-ov prvak teške kategorije.

- Volim svoj posao. Neću samo sjediti tamo i bježati od nečega što volim raditi. Postao sam vatrogasac i djelatnik hitne pomoći jer mi je cijeli život netko pomagao da dođem tu gdje jesam. I tako vraćam svoj dug, volim to.