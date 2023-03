Cormier se borio s obojicom: Ne volim Jon Jonesa, ali Stipe u toj borbi nema baš nikakve šanse

Jon Jones se do sinoć nije borio više od tri godine, a onda je ušao u kavez i u prvoj borbi u teškoj kategoriji osvojio pojas pobijedivši Ciryla Ganea. Usput je i zakazao okršaj sa Stipom Miočićem.

Još u lipnju prošle godine, dok je taj okršaj još bio pusta želja fanova slobodne borbe, potencijalni okršaj Jonesa i Miočića prokomentirao je Daniel Cormier, bivši prvak UFC-ove poluteške i teške kategorije, koji je osjetio 'topove' obojice boraca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jones ga je porazio u siječnju 2015., ali i dvije i pol godine kasnije, no taj je meč proglašen kao 'no contest' budući da je 'Bones' tada bio pozitivan na doping. S Miočićem je Cormier odradio trilogiju. Prvo ga je pobijedio i oduzeo mu naslov, kojeg je obranio protiv Derricka Lewisa, no iz dva sljedeća okršaja s američkim borcem hrvatskih korijena izašao je poražen.

- Obojica su snažni, čvrsti i nevjerojatno potkovani borci. Ipak, kad sam izgubio od Jonesa (u poluteškoj op.a.), dao sam sve od sebe. I u prvoj borbi i u revanšu. Pripremio sam se najbolje ikada, trenirao sam najviše što sam mogao i bio sam toliko siguran u sebe, a ipak me uspio pobijediti - rekao je Cormier o Jonesu.

Foto: Dana White/Facebook

Potom se osvrnuo i na trilogiju s Miočićem. U prvoj borbi je šokantno nokautirao Stipu, u drugoj on sam izgubio teškim nokautom da bi u trećoj nakon podijeljene odluke pojas teškaškog šampiona svijeta ostao u Stipinu vlasništvu.

- Stipe Miočić je jako dobar borac, ali da sam za Stipu bio pripremljen kao za revanš protiv Jonesa, ne bi me nikada pobijedio. A za Jonesa to ne mogu reći. Da sam bio dovoljno pripremljen da mogu dati sve od sebe, ne bih izgubio od Miočića. Da se razumijemo, ja jako cijenim Stipu - prokomentirao je DC pa dodao:

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

- Smatram da taj meč nije dobar za njega. Bit će to odlična borba, ali kada promislim malo o njima dvojici, ne vidim kako bi Miočić mogao pobijediti. Ne volim Jonesa, ali bolji je borac.

Najčitaniji članci