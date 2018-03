Cormier: Stipe, prijatelju, žao mi je što ću te ja skinuti s vrha

Daniel Cormier sudjelovao je u emisiji UFC Tonight, gdje je ponajviše govorio o borbi koja će se održati u srpnju te o svojim šansama protiv Amerikanca hrvatskog porijekla.

- Ovdje se radi samo o kompetitivnosti, a kada se natječeš, moraš se suočiti s najboljima. Uzbuđen sam što ću se imati prilike testirati protiv ovog tipa. Mislim da je nevjerojatan šampion, ali kao što sam i sam njemu rekao, sve što je dobro dođe svom kraju. Stipe, nisam htio biti taj koji to mora napraviti. Ali da, prijatelju, nemam izbora, moram to napraviti. Ja sam taj koji želi biti dvostruki prvak - uvjeren je u svoju pobjedu Cormier, no nešto se pita i Stipu.

- Ovo je meč koji će biti jako težak… Gledajte, nisam tip koji bježi od izazova. Ja sam čovjek koji ide prema izazovima. Stipe je velik čovjek, izuzetno je tehnički kvalitetan, talentiran. To je tip koji će ući u kavez i pokušati me nokautirati. Ali budite sigurni da ću biti na nivou - rekao je Cormier koji odavno zna kako je Miočić jedan od najboljih boraca današnjice te na pitanje o svojim šansama protiv Stipe zaključuje:

- Koliko god se to činilo teškim, rekao sam to već mnogo puta, treniram s najboljim borcima svaki dan već punih 10 godina. Ako se mogu boriti protiv Caina Velasqueza, mogu pobijediti i Stipu Miočića u srpnju. Vjerujte mi, uspjet ću u tome! Ne mogu dočekati.

Daniel Cormier is back! (on @UFCTonight) @dc_mma gives details on season 27 of @ultimatefighter plus explains why he believes he'll be successful vs. @StipeMiocicufc at #UFC226! pic.twitter.com/sBeKziETqD