Cormier Stipi: Čovječe, od tebe sam nokautom napravio budalu

Stipe Miočić je izgubio živce. Inače smireni Hrvat koji je najdominantnije čuvao pojas teške kategorije UFC-a preko društvenim mreža posvađao se s aktualnim prvakom Danielom Cormierom koji mu je taj pojas, nakon tri uspješne obrane, uzeo.

To je učinio nokautom u prvoj rundi u meču u kojem je Stipe podcijenio dotadašnjeg prvaka poluteške kategorije. I kad su svi mislili da će Stipe, koji je imao nevjerojatno težak put do pojasa, a potom i vrlo zahtjevne obrane titule, dobiti šansu i revanš - šok!

UFC je borbu za titulu ponudio Derricku Lewisu koji će se boriti protiv Cormiera 3. studenog! Nevjerojatna, nelogična i prema Stipi nepravedna odluka.

Ignorirali su bivšeg prvaka koji je jedini u povijesti triput obranio pojas teške kategorije i šansu za naslov dali čovjeku koji je u zadnje tri borbe dvaput bio na rubu poraza (Tybura, Volkov), a protiv Ngannoua je slavio sudačkom odlukom u meču koji je proglašen najgorim u povijesti teške kategorije.

Čak je i sam Lewis rekao da još nije spreman za napad na titulu.

- Svi znaju da bih Cormiera pobijedio devet od deset puta, i on to zna! Niti jedan teškaš u povijesti nije napravio ono što sam ja napravio. Pregovarao sam oko nastupa u Madison Square Gardenu, ali u niti jednom trenutku nisu mi ponudili Cormiera. Spreman sam se boriti protiv njega bilo kad i bilo gdje, samo razmišljam o tome kako vratiti pojas. Očistio sam diviziju, obranio titulu više nego itko prije i zar mi netko želi reći da ne zaslužujem šansu pokušati je vratiti? Možete me poljubiti u dupe ako mislite da ne zaslužujem - rekao je Stipe, a Cormier mu je odgovorio.

- Čini mi se da sam nokautom od Stipe Miočića napravio budalu. Daj, molim te, ne budi toliko željan revanša. I dalje si dobar. I dalje si prvi na redu ako Brock Lesnar ne bude mogao - napisao je Cormier pomalo podcjenjivački bivšem prvaku.

Damn seems like I’ve knocked my guy @stipemiocic silly. Come on my guy don’t be thirsty! We’re still good. You got next if Brock doesn’t make it! https://t.co/9y0SoJ4YgP