Cosmi: Odsad idem s grupom od 14-15 igrača, a nakon Mundijala u Rijeci će samo dresovi biti isti

Hajduku je postao najveći gušt - doći u Rijeku. Daleko je ovo bilo od šetnje i lake pobjede, ali na kraju se dogodila: minimalna i peta uzastopna pobjeda Splićana na Kvarneru. Nova tradicija, za Riječane gorka da gorča ne može biti.

Fino ispunjene tribine (6 tisuća gledatelja), Rijeka koja sada već sliči na momčad s glavom i repom, derbi u kojem bi i remi bi pošteni rasplet, ali... Rijeka je svoje šanse imala i propustila, a Hajduk je svoju zabio nakon nekoliko vezanih kikseva Ri-defenzive.

Pa se na kraju Rujevicom opet orila splitska pobjednička pjesma. Hajduk u vrhu, Rijeka pri dnu. To je trenutačna HNL realnost koju će Riječani sigurno promijeniti, ali: ni lako, ni brzo.

Ogroman je broj igrača nedostajao Cosmiju (out su bili: Selahi, Đuričin, M.Pavlović, Solano, Vukčević, Halilović, Vučkić, Djouahra, Liber, Mitrović, Simčić, Jurišić i Merkulov).

Debitirao je i 17-godišnji Niko Gajzler, zamalo zavukao loptu u rašlje u svom prvom dodiru s loptom. Publika je na kraju balade, unatoč porazu - aplaudirala 'Bijelima'.

- Jednostavno je ovaj derbi komentirati. Nogomet stvara tisuću situacija, ali najviše od golova. Ako četiri tekme ne zabiješ gol, nemaš se čemu nadati. Vidjela se razlika u iskustvu, kvaliteti, tehnici i snazi. Igrali smo s pola juniorske momčadi - pričao je Cosmi.

- Drugi žuti Aawaziemu? Iskreno, nisam vidio. A i nismo izgubili zbog toga nego niza pogrešaka kod njihovog gola. A i pred njihovim golom. Da nismo imali 13 izostanaka bilo bi drukčije, ali nije to alibi. Dečki su dali sve od sebe. U veznom redu nisam imao zamjena, Hodža je nakon 120 minuta za mladu repku bio 'mrtav', ali: nisam ga imao s kim mijenjati.

Dakle, zasluženi trijumf gostiju?

- Ne, ne mislim da je ovo bila apsolutno zaslužena pobjeda Hajduka. Mislim da smo zaslužili remi protiv iskusnije, kvalitetnije i fizičke snažnije momčadi.

Bit će velikih promjena.

- Ekipa karakterno raste, ali ovo nije homogena momčad. Imamo puno sličnih igrača. I poluigrača koji bi mogli postati dobri uz prave lidere. Stvarana je tako je stvarana tijekom ljetnog prijelaznog roka. Odsad do pauze: idem s određenom grupom igrača, njih 14-15! To je dovoljno. Već sam o tome pričao s predsjednikom. Nikad u životu nisam imao 4 utakmice, a da nismo zabili gol. I ima više izostanaka nego onih spremnih igrati!

Pozitiva?

- Svijetla točka je to što sve više mladih dobiva prigodu, Simčić npr. koji se na žalost ozlijedio, meniskus koljena, po meni je spreman biti dio te grupe na koju ću računati do pauze zbog Mundijala. Ponavljam ono što sam rekao prije dva dana: Rijeka nije mrtva, samo je ranjena. Do kraja studenog ćemo patiti, a poslije toga... Isti će biti samo dresovi, ali ne i igrači!

Mislav Karoglan, promukao i presretan.

- Očekivano jako teška utakmica. Očekivao samo Rijeku motiviranu i puno bolju nego na Poljudu. Ali mislim da smo izdominirali u sredini terena. Na kraju se povukli. Imamo previše ozljeda. Dobar je bio ulazak Rijeke i zadnjih 15 minuta. Rijeka pod Cosmijem pokazuje napredak, a ima isto puno ozlijeđenih kao i mi, ali... Ne bih više pričao o protivniku nego se bavio svojom momčadi.

Najčitaniji članci