Doktor za rekete: Našpanao je preko 1000 kilometara žice...

Jedan od junaka iz sjene na pohodu po drugi hrvatski naslov u Davis Cupu svakako je bio i Dragan Dado Hofšteter, serviser reketa.

- Kad bi se izmjerila dužina žica koje je on u reprezentaciji stavio na rekete, to bi bilo do Mjeseca i nazad - kaže nam Igor Rajković, glasnogovornik Hrvatskog teniskog saveza.

Marin Čilić, Borna Ćorić, Mate Pavić i Ivan Dodig uz izbornika Željka Krajana iznijeli su većinu tereta na terenu i donijeli čuvenu “salataru” drugi put nakon 2005. I tada je Dado bio u sastavu i slavio naslov. Baš je ta godina bila prekretnica u njegovoj karijeri u reprezentaciji kao servisera reketa.

Htjeli me na putovanjima

No Hofšteterova priča s našim timom u Davis Cupu počela je još kad je reprezentacija počela igrati prve mečeve.

- Savez me angažirao kao vanjskog suradnika nakon osamostaljenja države. Radio sam na svim mečevima Davis Cupa u Hrvatskoj, prvo sam bio vanjski suradnik - kaže nam španer Dado Hofšteter i dodaje:

- Onda su 2005. godine u savezu ustanovili da to tako više ne funkcionira jer su bile restriktivne mjere što se tiče novca. Nisam smio putovati s njima i rekli su mi da žele da uđem u momčad da bih mogao biti s njima i na gostovanjima. Tad smo krenuli u akciju, osvojili Davis Cup i postao sam, eto, dio hrvatskog tima.

Foto: Hrvatski teniski savez

Dan prije meča s igračima se dogovara kako žele španati reket. Puno ovisi o temperaturi dvorane, je li trening ili sami meč. Pa se tako prisjetio i zgode s četvrtfinalnog meča protiv Argentine 2012. u Buenos Airesu.

- Čilićev meč počeo je u 17 sati na 28 stupnjeva, a već u 19 sati bilo je 10 stupnjeva! Znači, apsolutno sve se promijenilo i nisam se micao od mašine. Neki put ni ne vidim meč

koliko sam okupiran poslom - kaže.

Za jedan meč Davis Cupa pripremi od šest do osam reketa jer tenisači obično mijenjaju rekete svakih sedam gemova. Tenisačice su po tom pitanju puno manje zahtjevne, one ih promijene dva-tri po meču.

A tenisačima nekad i tih osam reketa bude malo...

Nekad moram sve ispočetka

- Dogodi se da se uvjeti se u međuvremenu promijene i onda moram ponovno našpanati toliko, ako ne i više - rekao je Dado i objasnio kako izgleda jedan dan u praksi na terenu:

- Hodam od svlačionice do terena na treninzima. Prvo im napravim rekete s probnom kilažom i potvrde mi je li to to ili žele nešto mijenjati. Ako hoće isprobati nešto drugo, napravim drugi reket na drugoj kilaži. Kad definiraju kilažu na kojoj misle da će igrati, pripremam rekete za meč. Tijekom mečeva često bježim s klupe jer žele nešto promijeniti. Ako je hladno, moram spustiti kilažu jer se žica jako ukruti, nema elastičnost i igrač je teško može kontrolirati kako treba. Mi smo tu da podesimo reket s obzirom na uvjete u kojima se igra, da bude što idealnije. Dečkima je bitno da imaju nekoga od povjerenja i da uopće ne moraju razmišljati o tom dijelu posla - rekao je Hofšteter.

Foto: Hrvatski teniski savez

Sin radi s veliki igračima

Profesionalac je u svojem poslu, ima servis za špananje i doradu reketa u zagrebačkome Maksimiru. Osim toga, to je i obiteljski biznis jer mu se tim poslom bavi i sin Goran.

- Vjerujem da sam našpanao tisuće kilometara žica. Radim taj posao 31 godinu, što profesionalno na poslu, što kroz Davis Cup. Goran surađuje s puno svjetskih igrača, kao što su Čilić, Borna Ćorić, Alexander Zverev, Tomáš Berdych i Grigor Dimitrov, a nešto radi i za Wilson.

Ponekad mu uskočim na ozbiljne turnire, kao što su Mastersi i Grand Slamovi. To su specifične stvari za igrače. Strogo smo vezani uz rekete, to nam je i posao i zanimacija - kaže član svjetskih prvaka.