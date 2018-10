Čovjek koji je dao milijune za Kramarića i Filipa Benkovića

Nakon utakmice Leicestera i West Hama, srušio se helikopter kojeg inače koristi vlasnik kluba Vichai Srivaddhanaprabha (60). Kompanija čiji je Srivaddhanaprabha vlasnik da je on bio u njemu u trenutku pada.

Tajlanđanin je, otkad je preuzeo klub, unio dašak života u grad. Bio je dobar bogataš kojeg su svi u gradu obožavali, a i donio im je nešto što se ne može kupiti, trofej Premier Lige.

Milijarder se počeo baviti biznisom 1989. godine, otvorivši free shop u Bangkoku. Na kraju se od toga obogatio i stvorio veliko carstvo te ga nazvao King Power, a ujedno se tako zove i klupski stadion.

Foto: Reuters Staff

Leicester je kupio 2010. godine za 39 milijuna funti i ispisao povijest. Doveo ih je do prvog naslova u povijesti, a to je bilo u sezoni 2015/2016. Koliko ih je preporodio, govori to što Lisice sada vrijede 371 milijun funti po uglednom Forbesu. U klub je ubrzo uveo i obitelj postavivši brata Aiyawatta Srivaddhanaprabha za potpredsjednika kluba.

UPDATE: Reports suggest there were a number of people on the helicopter but it is still unclear if Vichai Srivaddhanaprabha was on it. pic.twitter.com/0RCIW96WRz