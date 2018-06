CR-u 18 mil. € kazne za utaju poreza i uvjetna kazna zatvora

Cristiano Ronaldo je u lipnju prošle godine optužen za utaju poreza, pa se, prema pisanju španjolskih medija, pokušao nagoditi s državnom agencijom za poreznu upravu što su oni odmah odbili.

Ipak, do nagodbe je došlo danas i Portugalac će platiti 18,8 milijuna eura španjolskoj poreznoj upravi uz dvije godine uvjetne kazne zatvora. Ronaldo, dakako, neće iza rešetaka, a on je pristao na ogromnu cifru za platiti samo kako bi to izbjegao.

Ronaldo ovako želi izbjeći nove probleme za svoju obitelj i sebe ukoliko u budućnosti bude optužen za neko kriminalno djelo.

Španjolci će mu, čini se, ispuniti želju, ali sve se prvo mora odobriti od strane državnog odvjetništva jer se sada Ronaldo tek nagodio s poreznom upravom.

Sve to dogodilo se uoči utakmice Portugala i Španjolske na Svjetskom prvenstvu večeras u Sočiju.