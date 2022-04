Cristiana Juniora napali su zbog jedne fotografije, tata Ronaldo branio ga je u komentarima

Cristiano Ronaldo Jr. slika je i prilika svog oca. Nosi sedmicu na leđima, igra za Manchester United i trpa golove kao na traci. Geni su tu, mnogi mu predviđaju veliku karijeru, ali samo ako će biti radnik kao i njegov otac. A obzirom na njegove uspjehe, to je ogroman pritisak.

Kada ste potomak jednog od najboljih nogometaša svih vremena, popularni ste i prije nego što se rodite. Svjetla reflektora uperena su u juniora koji već ima i račun na Instagramu, a korisnici društvenih mreža kritizirali su dijete od 11 godina - jer im se nije svidjelo kako se obukao.

Njegova baka i Cristianova majka Maria Dolores je na Instagramu objavila fotografiju s juniorom. Cristianov nasljednik obukao je Nikeovu majicu i hlačice te čarape i papuče od Adidasa. To je zasmetalo dušobrižnicima.

Iskritizirali su ga u komentarima na račun njegove odjeće jer je njegovom ocu sponzor Nike, a to je zasmetalo zvijezdi Manchester Uniteda. Javio se i stao u obranu svog sina. Baš kao što to radi pravi tata.

- Nosi ono što on želi, a ne što vi želite - napisao je Ronaldo u komentarima i prikupio brojne lajkove.

Cristiano Junior njegov je ponos i dika. Uči ga disciplini od najranijih dana, ali baš i ne ide.

- Vidjet ćemo hoće li i moj sin postati veliki nogometaš. Ponekad pije Coca-Colu i jede čips što me jako nervira i on to zna. Nekad mu kažem da nakon trčanja uskoči u mrzlu vodu kako bi se bolje oporavio. On kaže da mu je to prehladno. Ali u redu je, ima tek 11 godina - rekao je strogi Ronaldo.

Portugalac je zagovornik stroge discipline i zdrave prehrane te je maksimalno posvećen svome tijelu. Nakon svakog treninga odradi i individualni trening te ode u teretanu. Zbog toga i s 37 godina igra vrhunski nogomet. No, sinu ne želi nametati pritisak.

- Govorim mu da treba jako puno odricanja da bi se uspjelo, ali mu ne želim nametati pritisak da postane nogometaš. Iako bih to volio. Najvažnije je da bude najbolji u onome čime se bavi, nebitno radi li se o nogometu ili medicini - rekao je Cristiano.

