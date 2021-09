Sve je spremno za drugi debi Cristiana Ronalda u dresu Manchester Uniteda! 'Crveni vragovi' će od 16 sati na 'Teatru snova' dočekati Newcastle gdje će pogledi svih 70-ak tisuća navijača biti usmjereni prema portugalskoj zvijezdi!

- U jednom će trenutku (Ronaldo, op.a.) biti na terenu - rekao je Ole Gunnar Solskjaer i tako odbio uoči utakmice odgovoriti na pitanje hoćemo li Cristiana na travnjaku vidjeti od prve minute ili će, kao i 2003. kada je zamijenio Nickyja Butta, ući s klupe. Zanimljivo, baš je tada na terenu bio i sadašnji trener Manchestera, a napustio ga je šest minuta kasnije kada ga je zamijenio Djemba-Djemba.

To je za navijače Manchester Uniteda manje važno, bitno je da oni koji su kupili ulaznicu, znaju da će u subotu vidjeti svog heroja.

"Viva Ronaldo", iz petnih žila su se derali Unitedovi navijači tijekom utakmice protiv Wolvesa u prošlom kolu, a to samo potvrđuje njegov 'božanski' status među navijačima.

Iako se u klub 'koji ga je lansirao u orbitu' vratio nakon 12 godina, s 36 godina na leđima, Cristiano tvrdi da nije došao zbog nostalgije, već 'gladi' za uspjehom.

- Nisam ovdje na odmoru. Prije je bilo dobro, osvajati važne stvari, dres sam nosio prije mnogo godina, ali ovdje sam da ponovno pobjeđujem. Sposoban sam, kao i moji suigrači.. To je dobra prilika za mene, za navijače, za klub da napravimo korak naprijed. Spreman sam i mislim da ćemo učiniti velike stvari u sljedeće tri ili četiri godine - rekao je Ronaldo pa prokomentirao oduševljenje navijača njegovim dolaskom:

- Dobar je to osjećaj. Znam da su ljudi ovdje drukčiji. Otkad sam prvi dan stao na tlo na aerodromu, osjetio sam emocije ljudi. To nije zato što sam igrač Manchestera. Vidjeli su me kako odrastam ovdje od svoje 18. godine, sa svojom strašću i svime. Osjećam se vrlo emotivno, osjećam se dobro, osjećam pozitivnu energiju.