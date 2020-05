Cristiano dirao Georginu po guzi, djeca su ga napala...

U Ronaldovoj kući baš nikada nije dosadno. Naravno, uz četvero djece to je gotovo pa nemoguće. Portugalski nogometaš u svojoj kući u Torinu odrađuje karantenu od dva tjedna, a vrijeme krati uz treninge i igranje s djecom.

Ovaj put je u njegovu igru bila uključena i Georgina koju su pak djeca počela braniti. Naime, Cristiano je legao na svoju zaručnicu kako bi ju sakrio od djece (ili samo on zna što je htio), no to se njima baš i nije svidjelo. Gurali su ga sve dok nije pao s Georgine, a on ih je u čudu gledao.

Očito nije očekivao takvu njihovu reakciju, ali ubrzo su ga raznježili zagrljajima i poljupcima.

- Volimo kad provodimo vrijeme zajedno u igri i u učenju. Uživamo. Ako ima nešto pozitivno što možemo izvući iz ove izolacije, to je da smo doživjeli neke od najsretnijih trenutaka. Mali trenuci svakog dana. Obitelj. Volim vas - napisala je Georgina uz fotografiju i videozapis.

Dječica su pokazala koliko obožavaju Ronaldovu zaručnicu, Cristiano je pokazao koliko voli njezinu stražnjicu tako što ju je bez pardona uhvatio na strateško mjesto, iako su djeca gledala.